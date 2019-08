Tras ataque en El Paso, algunos hispanos aún apoyan al presidente

El Paso.- Manuel Astorgas no votó por el presidente Donald Trump en el 2016, pero dijo que lo veía con una mente abierta. El mensaje de Trump sobre la importancia del trabajo resonó con Astorgas, publicó The Washington Post.

Pero la caracterización negativa del presidente de los hispanos finalmente lo desanimó, dijo Astorgas. Y el plan de Trump de visitar esta ciudad el miércoles después de uno de los peores actos de violencia de la nación contra los hispanos le parece a Astorgas una muy mala idea.

“Simplemente genera odio”, dijo Astorgas, un empleado de 46 años de una tienda de autopartes. “Estamos viendo cosas que no habíamos visto en mucho tiempo. Pensamos que estábamos por encima de todo eso”.

En esta ciudad mayoritariamente hispana en el lejano oeste de Texas, la visita de Trump fue vista con una mezcla de ira y temor en la comunidad que fue atacada por un hombre de 21 años con la intención de matar a la mayor cantidad posible de hispanos. Pero no todos se opusieron a la visita del mandatario.

Trump aún cuenta con el apoyo de personas como Manuel Hernández, de 80 años, que ha vivido la mitad de su vida en El Paso y votó por Trump en el 2016.

“Se dicen muchas cosas malas sobre los hispanos", dijo Hernández, “Pero no sabemos si fue esto lo que inspiró al pistolero o no. Hay muchos grupos supremacistas blancos, a los que no les gustan los grupos minoritarios: negros, hispanos. Pero no es culpa del presidente, porque esto siempre ha existido, desde hace mucho tiempo”.

Astorgas y Hernández representan dos extremos en el espectro político.

Trump ganó Texas en el 2016 pero perdió en el condado de El Paso ante Hillary Clinton por más de un margen de 2 a 1. Su visita a El Paso en febrero todavía resuena con muchos hispanos aquí por la imagen de ilegalidad a lo largo de la frontera que Trump describió, una que pocos que viven en El Paso reconocieron.

Una encuesta reciente de Telemundo, encontró que una cuarta parte de los hispanos en Texas apoya la reelección del presidente, una cifra que refleja un índice de aprobación nacional entre los hispanos adultos, según Gallup. Dicha cifra se ha mantenido en gran medida constante desde que Trump resultara electo, lo que sugiere que hay un núcleo inamovible de votantes hispanos que aún lo apoyan, aunque sean una clara minoría.