Supera El Paso 800 muertes por Covid

Cortesía

El Paso.- Autoridades de Salud de El Paso reportaron 22 muertes a causa del Covid-19 en el Condado, con lo cual el número de decesos por la pandemia asciende a 804.

Los fallecidos tenían problemas de salud preexistentes. Se trata de diez mujeres –entre los treintas y los noventas, y doce varones: entre los cuarentas y los noventas.

Funcionarios aclaran que las muertes no ocurrieron el mismo día, sino en un período de dos meses, entre la segunda semana de septiembre y la segunda de noviembre, pero hasta hoy fueron confirmadas.

Este miércoles se dieron a conocer 927 nuevos positivos, además de 184 que son parte de los resultados locales demorados emitidos por el Estado de Texas al Departamento de Salud Pública. Los resultados retrasados provienen de las pruebas realizadas durante las semanas 43, 44, 45 y 46 de los Centros de Control de Enfermedades (CDC).

Con estos datos, el número de paseños que han resultado infectados durante la pandemia asciende a 77 mil 186. De esta cifra, 41 mil 110 personas se han recuperado del COVID-19. Persisten 34 mil 819 casos activos.

Ofrecen vacunas gratis

Este sábado 21 de noviembre, el estacionamiento de El Paso Zoo será la sede de una vacunación masiva contra la influenza estacional (flu), desde el automóvil, sin necesidad de bajarse para ser inmunizado.

El evento Free Drive Thru Be POWERflu se realizará 9 am a 3 pm y está dirigido a toda la familia.

Habrá personajes infantiles y calcomanías gratuitas de PowerFlu. Se regalarán mascarillas faciales con el para todos los que se vacunen y podrán también participar en una rifa: los premios son una canasta navideña y dos coronas de temporada.