Se agotan citas para vacunas ‘Super Seniors’ en cinco minutos

El Paso— Menos de cinco minutos bastaron para que el sistema de registro de citas de vacunación Covid-19 para ‘Super Seniors’ del Centro Médico Universitario (UMC) se llenara completamente, situación que molestó a la comunidad paseña.

Hoy a las 9:00 a.m. el UMC abrió el registro de cita especial para personas de 75 años en adelante las cuales se reservaron en los primeros cinco minutos; el registro se cerró a las 9:05 a.m.

Numerosos usuarios en redes sociales manifestaron su descontento ante la situación en las que afirmaron que, incluso, el registro cerró antes de los cinco minutos de haber iniciado.

“Estoy muy decepcionada, he estado intentando en línea y por teléfono para mi madre de 102 años y estaba ocupado desde las 8:58 a.m. El sitio web se terminó a las 9:01 a.m. Todos los espacios se agotaron, ¿cómo es posible? Incluso refrescando la página”, dijo Debbie Brown-Storey.

“Fue una gran decepción. A las 9:00 a.m. ya estaba cerrado, realmente podrías hacerlo mejor en UMC. Nuestros Super Seniors se merecen algo mejor”, dijo Sabrina Henry, otra usuaria.

Ryan Mielke, portavoz del UMC dijo entender la preocupación de la comunidad al no encontrar vacunas disponibles, sin embargo, afirmó que cada semana se podrá continuar con el registro.

“Entendemos la frustración que comparten aquellos que no pueden obtener una cita de vacunación. Claramente, ahora hay muchas más personas que buscan citas vacunación disponibles”, dijo en una declaración.

El Comisionado David Stout dijo que es primordial dar oportunidad a la población vulnerable pero que todo depende de la disponibilidad del numero de vacunas.

"Realmente necesitamos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para mantener las cosas lo más equitativas posible. Mucha gente se está perdiendo porque no pueden ir a las bibliotecas y cosas así", dijo el Comisionado a canal 7 KVIA de El Paso.

"Lugares a los que normalmente, si no tienen acceso en sus hogares, pueden ir a algún lugar común y utilizar los módulos de computadoras allí, como los centros de recreación y los centros para personas mayores, pero todos están cerrados", finalizó.