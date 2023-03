Rompe UTEP récord; 130.5 mdd en investigaciones

Por cuarto año consecutivo, UETP ha batido su récord de investigaciones realizadas. La universidad informó $130.5 millones en gastos para el año fiscal 2022 en respuesta a una encuesta anual de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF).

Según las cifras más recientes, la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) ha ascendido al cuarto lugar entre las instituciones de educación superior públicas no médicas de Texas en gastos federales totales de investigación, detrás de UT Austin, Texas A&M y la Universidad de Houston; y tercero en el estado en gastos totales de investigación por titular y profesores titulares después de UT Austin y Texas A&M.

“Este es un hito notable para UTEP, pero el impacto de nuestra investigación es la medida más importante del éxito”, dijo la presidenta Heather Wilson. “Nuestros logros de investigación en áreas como la genética de enfermedades, la hipersónica, la ciencia del cerebro y el agua están creando nuevos conocimientos y mejorando la vida en esta comunidad y más allá”.

El total de $130.5 millones de la universidad para el año fiscal 2022 representa un aumento del 19.3% en comparación con la cifra de $109.4 millones del último año fiscal. Los líderes universitarios atribuyen este incremento en el crecimiento año tras año a la implementación de varios premios nuevos importantes y al aumento del trabajo de investigación luego de la reanudación de las actividades presenciales en el campus después de un año récord de presentaciones de propuestas de investigación durante la pandemia.

Los datos son parte del informe más reciente de la universidad en respuesta a la Encuesta de gastos de investigación y desarrollo en universidades y colegios de la NSF.

Los totales de gastos anuales tienen en cuenta los costes de investigación y desarrollo en todas las fuentes de fondos, incluidos los federales, estatales, industriales y fundaciones.

“Este nuevo récord es una medida de la productividad de investigación de UTEP que es consistente con el estatus de nuestra universidad como una de las principales instituciones de investigación de la nación”, dijo Roberto Osegueda, PhD, vicepresidente de investigación de UTEP. “También demuestra que la cultura de investigación que hemos fomentado durante años se ha arraigado en todas las disciplinas académicas de nuestro campus”.