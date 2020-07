Reporta El Paso 265 nuevos casos de Covid-19

Cortesía

El Paso— El Departamento de Salud Pública (DPH) de la Ciudad de El Paso reportó este día una muerte adicional y 265 nuevos casos positivos de Covid-19.

De acuerdo con el Departamento, la muerte corresponde a una mujer de unos 80 años con condiciones de salud subyacentes que elevaron el número total de muertes a 132 y el total de contagios a 6 mil 389.

La Ciudad de El Paso informó que se está investigando la procedencia de lo contagios, sin embargo, parece deberse, en parte, a casos adicionales entre grupos existentes en un centro de detención y un centro de atención a personas mayores.

"El salto constante en casos positivos últimamente es alarmante, y hace un llamado para que todos se dediquen nuevamente a practicar estrictamente las precauciones de seguridad recomendadas para frenar la propagación en nuestra comunidad", dijo el Dr. Héctor Ocaranza, Autoridad de Salud Local de la Ciudad de El Paso.

“Mientras se acerca rápidamente el 4 de julio, queremos recordarle a la comunidad que las reuniones sociales de más de diez personas están prohibidas. Una vez más, le pido que limite las salidas, pero si debe salir, practique el distanciamiento social, use cubrebocas, frecuentemente lávese las manos con agua y jabón y, si tiene temperatura quédese en casa”, agregó.

Autoridades señalaron que el equipo de epidemiología de la Ciudad incluido el rastreo de contactos, realiza investigaciones en curso en un esfuerzo por detener la propagación de las personas infectadas actualmente y potencialmente, e informar al público sobre otras medidas de prevención de salud pública implementadas para reducir la propagación de Covid-19.

También se recuerda a la comunidad que actualmente no existe una vacuna para prevenir el virus. Además, se estima que más del 20 por ciento del total de casos positivos son asintomáticos, lo que significa que algunas de las personas positivas para Covid-19 no mostraron síntomas y, si no siguieron las medidas preventivas, podrían haber infectado a quienes los rodeaban.

La Ciudad dijo que en este momento, la mejor manera de prevenir enfermedades es evitar la exposición a este virus. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el virus se propaga principalmente a través del contacto de persona a persona:

· Entre personas que están en contacto cercano entre sí (a menos de 6 pies);

· A través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla;

· Estas gotas pueden caer en la boca o la nariz de las personas cercanas y posiblemente ser inhaladas a los pulmones.

Cualquier persona con preguntas de salud.

puede llamar a la línea directa 21- COVID, lunes a viernes de 7 a.m. a 8 p.m y sábado y domingo de 10 a.m. a 6 p.m . Para referencias a servicios, comuníquesue con 2-1-1 y seleccione la opción seis. Para más información, visite www.epstrong.org.