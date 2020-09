Regresa a El Paso tras 22 años deportado de EU

Después de 22 años de haber sido deportado, el veterano Frank De La Cruz se convirtió en ciudadano naturalizado de los Estados Unidos y por fin pudo reunirse con su familia, registrarse para votar, y ver un nuevo amanecer en El Paso, Texas.

Gracias a la asesoría legal de la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU, por sus siglas en inglés), Frank ganó en cortes la revocación de su deportación, misma que había sido impulsada por cargos de manejar bajo influencia del alcohol, hecho que su defensa logró demostrar que no era un motivo suficiente para ameritar su deportación.

“Después de tantos años es una nueva sensación despertar en El Paso y saber que oficialmente desde el jueves estoy registrado para votar”, dijo el veterano de la Guerra del Golfo, quien sirvió como maquinista en la Naval de Estados Unidos (US Navy).

La nueva realidad que Frank tiene como ciudadano estadunidense, contrasta incluso con los sin sabores que le dejó estar lejos de casa y de su familia, siendo que rápidamente se ha incorporado a la fuerza laboral, después de juramentar su lealtad a la bandera de los Estados Unidos el pasado 9 de septiembre.

El egresado de la Jefferson High School ha vivido un cúmulo de emociones en días recientes.

Entre los cambios radicales está una mudanza definitiva de Ciudad Juárez a El Paso, sin importar incluso las largas filas que existen en los puentes internacionales.

“Justo ahorita estoy empacando mis pertenencias en Ciudad Juárez”, dijo De la Cruz a El Diario durante la mañana del sábado.

Héroe deportado

La hoja de servicio de Frank De La Cruz lo enlista como efectivo de la Marina de los Estados Unidos de 1990 a 1994, en donde se desempeñó como maquinista (Machinist Mate (MM) en la Guerra del Golfo.

“Estuve en la Guerra del Golfo Pérsico en la Operación Restaurar la Esperanza y en la Operación Tormenta del Desierto”, rememora De La Cruz, quien identifica este momento de su vida como crucial.

El síndrome postraumático (PTS) tomó su cuota en De La Cruz al manifestarse con el consumo de alcohol, situación que lo llevó a ser arrestado bajo cargos de DUI, que a la postre le colocaron en un proceso de deportación.

Fue en 1998 cuando De La Cruz fue encontrado culpable de DUI, y a pesar de contar con su tarjeta de residencia legal, fue deportado y separado dolorosamente de su familia.

“Fueron momentos muy difíciles para mí, de mucha presión en lo personal, ya que mi mamá tenía cáncer y mi papá Alzheimer”, recuerda De La Cruz.

La necesidad de estar junto a sus padres y de brindar a poyo a su esposa e hijos pequeños, lo orilló a internarse de nuevo en los Estados Unidos, pero de nueva cuenta fue detenido por un segundo cargo de DUI, lo que lo hizo pasar por un segundo proceso de deportación.

Afortunadamente para De La Cruz, el departamento legal del ACLU conoció su caso, y tras más de dos décadas lejos de casa el veterano obtuvo justicia y pudo estar en la ceremonia privada donde finalmente se convirtió en ciudadano estadunidense

Un mandato de la Corte Suprema de los Estados Unidos ayudó a que el caso de De La Cruz fueran revisado, con los mejores resultados para el veterano del US Navy.

“Después de que De La Cruz fue deportado, la Corte Suprema dijo que el tipo de DUI por el cual él fue deportado no era un delito que no ameritaba dicha pena”, declaró Jennie Pasquarella, Directora de Derechos de Inmigrantes de la ACLU.

Bajo este mandato judicial, el retorno de De La Cruz a la nación que defendió en el frente de guerra, donde nacieron y se criaron sus hijos, y donde vivían su padres, fue algo inminente al paso de los años, después de que en el 2016 se hizo la petición legal para obtener la ciudadanía por naturalización.

“El haber estado tanto tiempo fuera de los Estados Unidos fue muy duro, pero regresar con mi familia y regresar a El Paso donde crecí, es una alegría difícil de describir”, dijo De La Cruz.

“Ya he pagado por mi crimen. Todos merecemos una segunda oportunidad cuando arriesgas tu vida por el país por el que juré lealtad al unirme a la marina, y ahora nuevamente al hacerme ciudadano”, dijo De La Cruz.

Nueva vida

El egresado de la Jefferson High School, y técnico calificado de calefacción y aire acondicionado, se reintegró a la vida laboral al sumarse a la empresa la Sun Tech Heating and Cooling (915)253-2908, donde ya pone en práctica los conocimientos que obtuvo tras certificarse en el Western Technical College.

“Tengo tanto por hacer y tanto que agradecer a la gente que me ha apoyado y que ahora me llama dándome trabajo, esta es una sensación que me hace sentir bienvenido y reintegrado a mi comunidad”, sostuvo De La Cruz.

Además de pasar tiempo de calidad con su familia, Frank se da tiempo para recordar momentos y sabores de su infancia y juventud, por ello es que la visita a Chico’s Tacos fue obligada.

“Hay sabores que se extrañan, por eso regresé aquí con mi familia, como cada viernes”, sostuvo De La Cruz, que también goza de los recursos que la oficina de Asuntos de Veteranos le ha brindado, en camino a retomar la normalidad en su vida.

“Aunque no nací aquí, si tuviera que levantar las armas por Estados Unidos nuevamente, lo haría en un santiamén ”, dijo el paseño De La Cruz.