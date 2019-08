Presume Trump muro en Santa Teresa

La valla fronteriza metálica seguirá expandiéndose en Santa Teresa, Nuevo México, aun después de que las autoridades locales piden apoyos a entidades federales por el impacto económico que dejó la crisis migratoria y el más reciente atentado a la comunidad paseña que terminó con la vida de 22 personas.

El presidente Donald Trump presumió el lunes en su cuenta oficial de Twitter una imagen de lo que será una nueva extensión del muro, descrito por autoridades fronterizas como ‘valla de tubos cuadrados’.

“¡Los demócratas quieren fronteras abiertas y crimen! Tan peligroso para nuestro país. ¡Pero estamos construyendo un muro grande, hermoso y NUEVO! Protegeré a Estados Unidos, ¡los demócratas no saben por dónde empezar!”, compartió el mandatario con una imagen adjunta del sitio del muro en Santa Teresa.

La noticia causa gran peso en esta urbe fronteriza, especialmente para los grupos derechohumanistas que condenan la postura del presidente y lo señalan por otorgar fondos federales a la estructura, pero negar apoyo humanitario.

“Este presidente y esta administración han estado argumentando que no cuentan con dinero para darle comida, refugio o procesar a los solicitantes de asilo que llegan a este país huyendo de la violencia, pero sí tienen recursos para este muro caro y ostentoso que no sirve para nada”, dijo Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR).

A finales de septiembre del 2018, el proyecto del muro entre la frontera de El Paso y Ciudad Juárez inició bajo la Orden Ejecutiva Presidencial 13767, de acuerdo con archivos periodísticos.

CBP adjudicó un contrato de construcción el 1 de junio de 2018 a West Point Contractors de Tucson, Arizona. El proyecto del muro fronterizo se manejó bajo una sección de cuatro millas en extensión a la barrera existente y la cerca de metal expandida que comienza justo al Oeste del puente del Centro de El Paso y se extiende hacia el Este hasta el área de Fonseca Road.

En esa área, se eliminó la malla ciclónica y se construyó una pared de bolardos de acero de 18 pies de altura.

En cuatro fases se logró la construcción de 20 millas de barrera metálica desde el puente internacional Paso del Norte hasta una milla al poniente del puerto de entrada de Santa Teresa.

De acuerdo con la información de la Patrulla Fronteriza, las etapas de construcción del muro se concluyeron en abril del 2019 con un costo estimado de $22 millones de dólares.

Ahora esta nueva fase en Santa Teresa contará con el mismo prototipo y estructuras similares, de acuerdo con la información del mandatario.

La Patrulla Fronteriza dijo desconocer los detalles del anuncio del presidente, pero confirmó que se estarán ‘realizando algunos trabajos de construcción en la zona fronteriza’.

El muro privado

A finales de mayo de este 2019, la compañía We Build The Wall Inc., develó ‘un muro privado’ en la frontera entre Sunland Park, Nuevo México y Ciudad Juárez, a la altura de la Casa de Adobe.

El ‘muro privado’ –con dirección en el 1000 Brickland Road, Sunland Park, NM.–, se concluyó en menos de una semana, incluso luego de cesar operaciones por un día luego de que la Ciudad de Sunland Park declarara que la aplicación de construcción se encontraba incompleta.

La primera sección de la barrera de la frontera Sur fue terminada y financiada por los poco más de 20 millones de dólares recaudados por la campaña We Build The Wall, hecha por cerca de 400 mil patriotas americanos, se declaró mediante un documento con el sumario del proyecto.

La campaña para la recolección del dinero fue hecha mediante el sitio web GoFundMe.com en diciembre del 2018.

Más muros en Texas

Una compañía con sede en Albuquerque recibió un contrato de más de 80 millones de dólares para construir un tramo de nuevo muro fronterizo en Texas.

Southwest Valley Constructors fue elegida recientemente por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para construir un tramo de 11 millas (17.7 kilómetros) en el Condado de Hidalgo, Texas.

Funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza dijeron que la nueva porción será similar a una pared de dique construida en el área en 2008. Esa pieza incluía luces, cámaras y otra tecnología.

La construcción de la nueva porción del muro fronterizo en Texas podría comenzar a fines de septiembre. La compañía dijo en un comunicado que ha construido componentes pasados de varios muros fronterizos en todo el Suroeste de Estados Unidos desde 2006.

