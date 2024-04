Nombra TEA a dos conservadores para supervisar Socorro ISD

Claudia Lorena Silva / Roberto Moore / El Paso Matters

La Agencia de Educación de Texas nombró el jueves a dos conservadores para administrar el Distrito Escolar Independiente de Socorro después de que una investigación estatal expusiera fallas generalizadas por estudiantes que se gradúan incorrectamente, no revelaron el posible conflicto de intereses de un administrador con un proveedor y pagaron 283 mil dólares en estipendios no autorizados.

Los conservadores incluyen al ex superintendente del Distrito Escolar Independiente de Dallas, Michael Hinojosa, y a Andrew Kim, director de programas de investigación y extensión de la Universidad de Texas en Austin, según una carta enviada el jueves al SISD por el Comisionado de Educación Mike Morath.

Hinojosa tiene experiencia previa en El Paso, donde anteriormente se desempeñó como superintendente del Distrito Escolar Independiente de Fabens y como director ejecutivo del Centro de Servicios Educativos de la Región 19 del estado para la región de El Paso.

Su esposa era maestra en Socorro ISD y sus hijos asistieron a la escuela primaria del distrito.

“La familia de Socorro ISD es fuerte, pero necesita orientación. El papel de Andrew y yo será ayudar a hacer las cosas bien para los estudiantes, maestros y personal de SISD para que el distrito pueda tener la reputación positiva que merece y en la que la comunidad pueda creer”, dijo Hinojosa en un comunicado.

Kim fue superintendente del Distrito Escolar Independiente de Comal en el centro de Texas de 2012 a 2022.

“Como conservador en Socorro ISD, espero colaborar con el liderazgo del distrito para perfeccionar sus procesos y sistemas para garantizar que el enfoque esté en apoyar a los estudiantes y equiparlos con los recursos necesarios para el éxito académico”, dijo en un comunicado.

Hinojosa actuará como conservador principal y Kim “se centrará específicamente en las mejoras del sistema en Socorro ISD”, dijo Morath en su carta.

El presidente de la junta de Socorro ISD, Michael Nájera, dijo que cada uno de los conservadores se especializará en su trabajo con el distrito.

“Tengo entendido que el Dr. Hinojosa se centrará en la gobernanza y el Dr. Kim se centrará en el lado de las operaciones”, dijo en una entrevista con El Paso Matters.

Los conservadores trabajarán con el distrito de 47 mil estudiantes para garantizar que cumpla con los estatutos y regulaciones según un acuerdo aprobado por la junta escolar a principios de marzo.

Asumirán el trabajo mientras el distrito lidia con un déficit de 33 millones de dólares y un cambio de liderazgo. El superintendente adjunto James Vásquez fue designado líder interino del distrito después de que el superintendente Nate Carman fuera puesto en licencia administrativa luego de una auditoría interna que encontró que había otorgado contratos a una empresa con la que había hecho negocios antes de unirse a SISD.

Carman ya se estaba preparando para dejar SISD en junio para un nuevo trabajo como superintendente de un distrito escolar de Arizona.

Nájera dijo que la junta y el superintendente interino siguen a cargo del distrito, aunque sus decisiones podrían ser anuladas por los conservadores.

“La tutela no reemplaza a la junta. La tutela no reemplaza al superintendente. Por supuesto, si estamos haciendo cosas incorrectas, inapropiadas, cosas que perjudicarían al distrito en lugar de ayudar, sí, la TEA puede intervenir”, dijo.

La Agencia de Educación de Texas comenzó a investigar a Socorro después de que el auditor interno del distrito descubriera que al menos 276 estudiantes del último año se graduaron en 2019 sin los créditos adecuados. Según la carta, la TEA también recibió varias quejas sobre acusaciones de conflicto de intereses, uso no autorizado de fondos del distrito y otras preocupaciones de gobernanza.

Los investigadores de TEA descubrieron que SISD violó el Código de Educación de Texas al graduar a estudiantes que no cumplieron con los requisitos en 2019, no revelar las conexiones del administrador Paul Guerra con un proveedor utilizado por el distrito y pagar al personal 283 mil dólares en estipendios no autorizados.

El distrito deberá pagar a los conservadores $125 por hora por su trabajo, más los gastos de viaje necesarios.

Los señalamientos

Según la carta de Morath, los tutores serán acusados de:

• Supervisar y dirigir cualquier acción del distrito y/o equipo de Gobierno;

• Realizar inspecciones in situ del distrito durante el período de colocación;

• Facilitar una evaluación de las necesidades del distrito y de los sistemas de Gobierno;

• Apoyar la creación de un plan de acción correctiva para abordar las preocupaciones descritas en la evaluación de necesidades; e

• Informar a la agencia sobre el progreso del plan de acción correctiva y las actividades de Gobierno del distrito.