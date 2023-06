Mueren 8 migrantes en desierto de Sunland en mayo

Sunland Park, NM— El corredor fronterizo en la zona desértica, en los límites de esta ciudad del Condado de Doña Ana, se ha convertido en los últimos tres años en un escenario activo del cruce ilegal de inmigrantes, pero también en un territorio donde la muerte acecha todos los días.

Y la situación ha empeorado en el último mes, coincidiendo con el fin del Título 42. an sólo durante mayo, ocho personas perdieron la vida de diferentes maneras en su intento por alcanzar el ‘sueño americano’, de acuerdo con datos del Departamento de Bomberos de Sunland Park (SPFD).

Lo anterior ha encendido un foco rojo entre las autoridades como lo dice el jefe de Bomberos de la ciudad, Daniel Medrano, quien tiene tres años al frente de la dependencia.

“La verdad sí nos preocupa, aún no empieza el verano y ya tenemos ocho muertos y decenas de heridos en las cinco o seis intervenciones que hemos tenido. De seguir así los números van a subir”, expresó el funcionario al apuntar que en 2022 la estadística registró 15 muertos a lo largo del verano.

Con seis elementos en turno –las 24 horas– SPFD no sólo atiende las emergencias que se registran en su comunidad sino también la infinidad de rescates de personas que se dan al Oeste y Sur de la localidad.

“Muchos se pierden en el desierto y otros sufren lesiones graves al caer del muro. A todos hay que auxiliarlos y llevarlos al hospital en el mejor de los casos”, dijo el jefe Medrano tras mostrar su preocupación de que el número de rescates se incremente aún más en los próximos meses.

Explicó que los migrantes tienden a esconderse y caminar en la dirección opuesta a la ruta que siguen los agentes de la Patrulla Fronteriza. “Es común que se desorienten al caminar sobre la arena o la maleza en el desierto.

El hecho más reciente fue el del martes por la noche en que los rescatistas ubicaron a una pareja que tenía seis horas perdida en el desierto. La mujer, en sus treintas, estaba deshidratada al sufrir un golpe de calor y el hombre presentaba un severo cansancio. Ambos fueron trasladados a un hospital de El Paso, Texas.

Manifestó que aunque se cuenta con elementos especializados en el rescate de personas, las llamadas de emergencia llegan regularmente por medio de la Patrulla Fronteriza o por los propios inmigrantes que piden ser rescatados.

“Muchos traen celular y piden auxilio al 911 y de ahí nos envían sus coordenadas para su localización por medio del GPS”, dijo Medrano tras apuntar que esto les permite llegar directo a donde se encuentren, aunque en ocasiones tardan horas en ubicarlos.

A pesar de la finalización del polémico Título 42, una medida de salud pública implementada por la administración Trump durante el período de la pandemia, los extranjeros continúan arriesgando sus vidas en su afán por alcanzar el ‘sueño americano’, dijo el comandante Medrano.

A decir de las autoridades, hoy como nunca las intervenciones de los cuerpos de emergencia a lo largo de la frontera Sur se han multiplicado alarmantemente luego del éxodo de inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, en su intento de internarse a los Estados Unidos.

La desesperación por cruzar la frontera e internarse en los Estados Unidos hace que muchos migrantes no midan los peligros a los que se exponen a pesar de las constantes recomendaciones que lanzan las autoridades de ambos países.

“El mensaje es que no lo hagan, que no se expongan, pero si lo hacen que lleven suficiente agua porque el clima seco de la zona es muy diferente al húmedo al que están acostumbrados. No resisten el calor de aquí”, dijo tras instarlos a que no expongan sus vidas ahora que las temperaturas subirán.

“Entiendo el por qué lo hacen, pero mi recomendación es que apliquen como lo marcan las autoridades y crucen al país por uno de los puertos de entrada”.

El jefe Medrano detalló que tan sólo en 2022 se atendieron un promedio de 300 personas que cayeron del muro, mismas que fueron rescatadas y llevadas a recibir atención médica.

Explicó que una caída de más de siete metros, que es la altura del muro fronterizo, es prácticamente mortal y más si caen de cabeza. Muchos de ellos sufren lesiones graves y fracturas severas en las piernas al salirse el hueso de la piel.

De acuerdo al Departamento de Bomberos esas cifras cayeron este año y al momento el número de personas lesionadas en el muro no llega a las 100.

“Está cambiando el movimiento migratorio y no sabemos por qué razón, pero lo cierto es que la gente procedente de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y otros países sigue cruzando”.

Indicó que por fortuna con el personal con el que cuenta y los vehículos motorizados, entre ellos los todoterreno, se ha logrado atender las emergencias solicitadas. “Nuestra misión es prestar ayuda a las personas sin importar su condición migratoria. En este caso se trata de migrantes heridos y debemos rescatarlos y salvar vidas”.

Indicó que aunque el cruce ilegal continúa, lo cierto es que con el término del Título 42 esperaban la travesía de cientos o miles de inmigrantes, cosa que no sucedió.

Agregó que los migrantes cruzan por diversos sectores a lo largo de aproximadamente milla y media –2.4 kilómetros– desde el Cerro de Cristo Rey, pasando por zonas montañosas y desérticas hasta el puerto internacional de Santa Teresa, que es el corredor que utilizan los traficantes de personas.

Según las autoridades federales, en 2022 más de 800 personas extranjeras murieron en su intento por cruzar la línea divisoria Sur de los Estados Unidos.

jtorres@diariousa.com