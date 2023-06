‘Seamos honestos: sí he estado bebiendo’

El Paso.- Más detalles surgen sobre una colisión mortal, ocurrida el 21 de mayo, en el que una mujer que confesó haber bebido alcohol chocó contra otro auto dejando como víctima fatal a un aspirante a músico en el Noreste de El Paso

“Seamos honestos: si he estado bebiendo”, declaró Valeria Mena, de 24 años, a la Policía de El Paso (EPPD) conforme a una declaración jurada en poder de El Diario de El Paso.

PUBLICIDAD

El afidávit señala que Mena declaró que había bebido alcohol y que estaba "borracha" cuando supuestamente pasó una luz roja, matando a un pasajero en otro automóvil en una intersección del este de El Paso, según un documento judicial.

Valeria Mena supuestamente estaba tan intoxicada que la policía notó que tenía problemas para mantenerse de pie después de la colisión mortal el 21 de mayo en la intersección de los bulevares Joe Battle y Edgemere, dijo la policía.

Steven Anthony Hernandez, de 28 años y conocido en el ambiente musical como “Stevie Suave”, murió en el lugar cuando el automóvil en el que viajaba fue golpeado en el lado del pasajero en una colisión T-bone cuando un Jeep Wrangler conducido por Mena supuestamente pasó un semáforo, dijo la policía.

Mena tiene dos arrestos anteriores por conducir en estado de ebriedad (DWI) desde 2020. Permanece detenida en la cárcel del condado de El Paso en el centro por un cargo de homicidio involuntario por intoxicación y una orden de arresto relacionada con una condena por DWI el otoño pasado.

Cuando se le preguntó más tarde en una sala de entrevistas en la sede de la policía, Mena dijo a los investigadores que había asistido a una rave alrededor de las 10 p.m. en un club llamado 11:11 y bebió tres vodka con Red Bull, según la declaración jurada.

Alrededor de las 2 a. m., salió del club y conducía a su casa en el lejano Lado Este. Condujo el Jeep Wrangler por la autopista antes de tomar la salida de Edgemere. Ella no recordaba ningún detalle de la colisión, decía la declaración jurada.

A las 2:53 a. m., Hernández era pasajero en un Honda Accord Crosstour blanco conducido por Destiny Anastasia Richardson, de 24 años, que se dirigía hacia el este por Edgemere, dijo la policía. El automóvil ingresó a la intersección cuando el Jeep de Mena se estrelló contra su costado. Hernández murió en el lugar.

Mena se dirigía hacia el norte por Joe Battle Boulevard. La declaración jurada indicó que los investigadores encontraron un video de la cámara de seguridad de un negocio cercano que mostraba que Mena ingresó a la intersección con una luz roja.

En la escena del accidente, Mena le dijo a la policía que no resultó herida. Los oficiales informaron que tenía los ojos vidriosos e inyectados en sangre junto con el olor a alcohol en su aliento y que se balanceaba y parecía tener problemas para ponerse de pie.

Cuando un oficial le preguntó qué había pasado, ella respondió: "No sé".

Después de ser arrestado, Mena fue llevado a la cercana sala de emergencias de The Hospitals of Providence Edgemere, donde se le extrajo sangre para una prueba de alcohol en la sangre, dijo la policía. Eran las 4 a.m. El resultado de la prueba no estaba en la denuncia.