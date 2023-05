Se roba una bebida helada y cajetillas de cigarros

El Paso.- Un hombre robó una tienda de conveniencia del Valle de las Misiones y salió con una bebida helada –cuyo nombre comercial es Slurpee– y cigarrillos. Crime Stoppers of El Paso y el Departamento de Policía de El Paso piden ayuda para identificar al hombre involucrado en este robo a través del programa Crimen de la Semana.

El sábado 13 de mayo, a las 4:38 a. m., un hombre entró a la tienda Circle K ubicada en 7100 North Loop.

Se dirigió a las máquinas expendedoras de bebidas y se sirvió un Slurpee. Cuando el empleado de la tienda estaba limpiando los baños, el sospechoso corrió detrás del mostrador y tomó más de 50 paquetes de cigarrillos, incluyendo las marcas Newport y Marlboro.

Después amenazó de muerte al empleado y salió con 463.08 dólares en cigarrillos y un Slurpee.

Cualquier persona que tenga información sobre la identidad de este ladrón debe llamar inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea en cselpaso.org. Permanecerá en el anonimato, y si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver crímenes.