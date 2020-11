Muere Rhoberta Leeser, madre de ex alcalde

La madre del ex alcalde Oscar Leeser falleció este viernes por la mañana.

Leeser dio a conocer la muerte de su madre Rhoberta, de 89 años, mediante redes sociales.

“Es con gran tristeza que comparto el fallecimiento de mi madre, Rhoberta Leeser. Toda su familia la extrañará mucho, pero nos reconforta saber que está una vez más con mi padre, les pido por ella en sus oraciones”, declaró el candidato, quien busca liderar de nuevo la Ciudad de El Paso en una segunda vuelta contra Dee Margo.

El candidato y empresario compartía imágenes de su madre en anuncios de televisión de su concesionaria Hyundai y de su candidatura a la alcaldía, con la famosa frase: “My Oscar, he is such a good boy”, (“Mi Oscar, es un buen chico”).

Rhoberta Lakehomer Leeser falleció pacíficamente el viernes a la edad de 89 años, según un comunicado de prensa.

Le sobreviven sus siete hijos –tres hombres y cuatro mujeres–, trece nietos y treinta y un bisnietos. Oscar, empresario y político, es el quinto de sus descendientes. Contenderá el 12 de diciembre por la alcaldía en una elección de segunda vuelta frente a Margo.

Rhoberta fue una paseña que expandió raíces en esta frontera desde finales de los sesenta y, aunque conocida por su fama como estrella comercial, también fue una mujer maravillosa de conocer, informó la familia Leeser.

Como muchos habitantes de El Paso, la familia Leeser llegó a El Paso desde México. Arthur y Rhoberta Leeser se mudaron con su familia de Chihuahua a El Paso a finales de los sesenta cuando el candidato Leeser tenía nueve años.

En la Ciudad de Chihuahua, los Leeser eran propietarios de una mueblería, pero al tener problemas económicos decidieron regresar a El Paso.

Ambos padres trabajaron en empleos de salario mínimo en una tienda departamental y mueblería en el Centro de El Paso, inculcando una cultura de esfuerzo en sus hijos.

Rhoberta se reinventó como agente de bienes raíces, siendo socia de la empresa The Advantage Realtors, fundada en 1995, donde destacó por sus ventas millonarias.

Nacida el 13 de junio de 1931, Rhoberta Lakehomer fue hija de Jorge Lakehomer y Lillian Kesaler. Se casó con Arthur Leonard Leeser el 14 de julio de 1950 en la ciudad de Chihuahua. Su esposo durante 67 años falleció el 8 de enero de 2018.