MacKenzie Scott hace donación de $30 millones a EPCC

Associated Press

El día de ayer El Paso Community College (EPCC) agradeció recibir una asombrosa donación de $30 millones de dólares de la renombrada filántropa MacKenzie Scott.

Scott, la ex esposa de Jeff Bezos –el fundador de Amazon– donó esta semana 2.7 mil millones de dólares de su fortuna, producto en gran parte de su divorcio, a 286 causas benéficas a nivel nacional, incluyendo EPCC.

La también escritora, quien se divorció de Jeff Bezos en 2019, ha regalado más de 8 mil millones de dólares. Su fortuna neta se estima en 60 mil millones.

EPCC es una institución elegida por Scott y su actual esposo Dan Jewett, un profesor de escuela en Seattle, Washington, para recibir una parte de los $2.7 mil millones en obsequios benéficos anunciados el martes. La contribución a EPCC es la más grande que haya recibido la institución. También es la mayor cantidad otorgada por Scott y Jewett a un colegio comunitario en Texas y la tercera mayor cantidad otorgada a una institución de educación superior de Texas.

Cuando se le preguntó sobre su reacción a la noticia, el presidente de EPCC, doctor William Serrata, dijo: “Fue totalmente inesperado. Estamos más que agradecidos por la generosidad de la Sra. Scott para apoyar la educación como un camino comprobado hacia la oportunidad. Estos fondos nos permitirán expandir dramáticamente nuestros servicios, ayudando a más personas en nuestra comunidad a encontrar el camino hacia sus mejores vidas a través de EPCC. Estamos emocionados porque un obsequio como este, el más grande jamás recibido por EPCC, impacta positivamente las vidas y la prosperidad de toda nuestra comunidad ”.

“Elegimos hacer donaciones relativamente grandes a las organizaciones ... para permitir su trabajo, y como una señal de confianza y aliento, para ellas y para los demás”. Scott, explicó en una publicación de blog en Medium cuando anunció la distribución de fondos.

Estos fondos se utilizarán para empoderar a los estudiantes y transformar sus vidas a través de la educación. “Agradecemos la confirmación de la Sra. Scott del trabajo que estamos haciendo. Durante más de cincuenta años, EPCC ha estado mejorando nuestra comunidad aumentando el nivel educativo ”, dijo Brian Haggerty, presidente de la mesa directiva de EPCC. “Como la institución que ha otorgado más títulos a estudiantes hispanos durante más de una década, estamos marcando la diferencia. Un regalo como este demuestra que otras personas también ven esto, y eso es realmente gratificante”.

Scott señaló su confianza en EPCC y otras organizaciones financiadas de otra manera; los fondos no tienen restricciones y las organizaciones pueden asignarlos como lo deseen. “Este es un gran voto de confianza y seremos administradores sabios que tomarán decisiones prudentes y bien fundamentadas sobre cómo utilizar estos fondos para servir mejor a nuestros estudiantes y la comunidad”, dijo Serrata. “En última instancia, esta inversión garantizará que El Paso Community College continúe teniendo un impacto en nuestros estudiantes ahora y en el futuro”.

Reportes periodísticos señalan que al menos tres organizaciones paseñas más han recibido un total de 34 millones de dólares en fondos de la filántropa: El Pasoans Fighting Hunger recibió $9 millones, The United Way of El Paso County, $5 millones y la YWCA Paso del Norte Region se benefició con $20 millones.