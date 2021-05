Listo para operar en el Westside albergue para niñas migrantes

Cortesía / Instalaciones de Casa Mariposa

Lo que era un centro de atención para personas con Alzheimer, ubicado en uno de los vecindarios más atractivos en el lado Oeste de El Paso, ahora es Casa Mariposa, un centro para niñas migrantes que abrirá sus puertas en este mes de mayo, según Krista Piferrer, de la organización BCFS que opera a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHSC).

A escasas cuadras de Coronado Country Club, el nuevo centro albergará a niñas de 12 a 17 años por un período temporal y mientras esperan ser ubicadas con familiares o un tutor identificado.

“Las niñas en este sitio llegarán por parte de la Patrulla Fronteriza y de inmediato les haremos pruebas de Covid-19. Las niñas que den positivo serán aisladas dentro de las instalaciones”.

Agregó que, además, el personal del centro contará, en todo momento, con equipo de protección personal, así como con estaciones de gel desinfectante y pruebas de Covid-19.

Piferrer dijo que el centro cuenta con un total de 104 camas, 2 aulas de clases, un comedor, áreas al aire libre y un centro de atención médica.

“Aparte de los dormitorios, tendrá un comedor donde se les darán tres comidas al día, hay espacios de juegos y salones de clases para que las niñas puedan estudiar durante su estancia”, dijo Piferrer.

“Una vez instaladas, las niñas tendrán 6 horas de clases y la hora de acostarse es a las 9:00 p.m.”, aseguró.

Evy Ramos, portavoz de la BCFS, dijo que el centro funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana y está diseñado para proporcionar los “recursos necesarios a las niñas migrantes menores de edad que vivirán allí”.

Asimismo, la vocera dijo que, al ser un refugio completamente autónomo, ofrecerán diversas herramientas a las niñas mientras esperan para ser ubicadas.

“La instalación es completamente autónoma, por lo que recibirán servicios de orientación legal, educación, servicios de atención médica y salud mental, así como diversas actividades recreativas en el lugar. Así que todo es autosuficiente en la instalación durante la duración de su estadía”, dijo Ramos.

Por su parte, Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), manifestó su desacuerdo con la creación del centro.

“Claro que ellos te dicen que los centros están muy bonitos, pero no dejan de ser cárceles. Es muy desafortunado, nosotros no estamos de acuerdo y pensamos que no es la solución ni es una práctica viable”, añadió el director de BNHR.

García agregó que la ‘zona exclusiva’ habla también de la administración y los planes que tiene para la comunidad migrante.

“No sé cómo hayan decidido esa zona o qué criterios se utilizaron, pero como personas que pagamos impuestos, esperamos que se construyan refugios y no que se pague a privados para tener a niños migrantes”, expresó.

“Estamos en completo desacuerdo. Se han demostrado muchos abusos en estos lugares y ellos no merecen estar en cárceles”, finalizó.