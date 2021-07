Investigan a Canutillo ISD

Los detalles sobre la partida de un ex jefe de policía del distrito escolar se mantienen en secreto porque su carta de retiro podría “constituir evidencia de un delito potencial pendiente de detección e investigación” por parte de las autoridades locales.

El Distrito Escolar Independiente de Canutillo se negó a dar a conocer la carta de jubilación del ex jefe de policía Carlos Carrillo y preguntó a la oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, si puede retener el documento al público. La oficina de Paxton aún no ha emitido una opinión.

“Debido a que el asunto de fondo se encuentra en las primeras etapas de la detección de un delito, hay poca información que brindar en apoyo de esta solicitud de opinión”, dijo la abogada Priscilla de Mata del bufete de abogados Blanco Ordoñez Mata & Wechsler. Esa firma brinda servicios legales para Canutillo ISD.

Bajo la dirección de la Mesa Directiva de Canutillo ISD, el bufete de abogados remitió una auditoría interna del Departamento de Policía del distrito a la línea directa del FBI, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de El Paso y la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso el 11 de junio, dijo la portavoz de Canutillo, Liza Rodríguez.

El superintendente Pedro Galaviz dijo que la junta consideró que “es lo suficientemente serio como para justificar una mirada de esas agencias".

La auditoría interna encontró que el Departamento de Policía de 13 miembros tuvo 77 mil 056 dólares en gastos de horas extra, desde el 1 de julio de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, a pesar de no tener un presupuesto de horas extra.

Las escuelas de Canutillo estuvieron cerradas durante gran parte del otoño, con un número limitado de estudiantes en el campus.

También encontró dos casos en los que Carrillo ingresó manualmente las tarjetas de tiempo de los oficiales durante los días festivos del distrito cuando Canutillo ISD estaba cerrado para los estudiantes y el personal.

Carrillo, quien se jubiló el 14 de junio, acusó a la junta de usarlo como “chivo expiatorio”. Dijo que ninguna agencia del orden público se ha puesto en contacto con él desde que dimitió.

“Están tratando de transferir la negatividad a otra persona, que soy yo. Están tratando de lastimar a mi familia, tratando de lastimarme, arruinar mi reputación, eso es lo que están tratando de hacer", dijo Carrillo.

“Sé que no he hecho nada malo, no he hecho nada ilegal”, dijo. “Todo lo que hice fue por lo mejor para el distrito y el Departamento de Policía y para la seguridad de nuestros niños y nuestro personal”.

El superintendente dijo el pasado miércoles que ninguna agencia ha abierto una investigación formal sobre los hallazgos de la auditoría.

“Si sienten que se justifica, se acercarán. Si no es así, nuestro trabajo es informar lo que pensamos que puede ser o no un delito potencial. Ellos son los expertos en cuanto a si lo es o no”, dijo Galaviz.

El portavoz del alguacil, Chris Acosta, dijo que la oficina del alguacil no está investigando a Carrillo ni a Canutillo ISD.

El FBI y el Departamento de Policía de El Paso se negaron a decir si estaban investigando, citando la política de la agencia. El portavoz de la fiscal de distrito del condado de El Paso, Yvonne Rosales, no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

Casi 6,200 alumnos

asisten a Canutillo

Carrillo dijo que los costos de horas extra enumerados en la auditoría estaban inflados porque contenían erróneamente los pagos realizados a los oficiales de medio tiempo.

Puso los costos reales más cerca de 40 mil dólares, que atribuyó a los oficiales que atienden eventos fuera del horario de atención. También cuestionó el ingreso de horas para los oficiales que no trabajaron, diciendo que el Departamento de Policía trabaja en un horario diferente al del personal regular.

Carrillo criticó la ausencia de su perspectiva en el informe final de la auditoría, pero Galaviz dijo que el ex jefe no presentó respuestas para la auditoría final.

Carrillo tampoco pudo presentar documentación que verificara sus afirmaciones sobre dónde estaban sus oficiales en esos días y qué estaban haciendo, dijo Galaviz.

La auditoría interna, que el superintendente dijo que era parte de un plan de auditoría regular, coincidió con una auditoría externa que el superintendente ordenó al Departamento de Policía.

El superintendente dijo que quería una revisión externa porque su presupuesto aumentó en más de 600 mil dólares entre los años escolares 2016-17 y 2020-21. El presupuesto actual es de más de 1 millón de dólares.

“Simplemente sentí que era necesario asegurarme a medida que crecemos, que puedo decirles a los contribuyentes que esto es lo que necesitamos, según los expertos”, dijo Galaviz. "La intención era observar nuestros sistemas y procesos en lo que respecta al Departamento de Policía, queremos asegurarnos de que, en el futuro, seamos prudentes y responsables con el dinero de los contribuyentes".

El superintendente contrató a Harry Kirk para realizar la auditoría externa. Kirk es un teniente de policía retirado de El Paso y se desempeñó brevemente como jefe interino del Departamento de Policía del Distrito Escolar Independiente de El Paso en 2019.

Kirk encontró varios casos en los que Canutillo ISD no cumplía con los requisitos del Código de Educación de Texas para los departamentos de policía del distrito, incluida la falta de una política de la junta para "establecer y regular" el departamento y la ausencia de deberes y responsabilidades oficiales por escrito, entre otros hallazgos.

Kirk les dijo a los fideicomisarios que los problemas que descubrió su auditoría eran “corregibles” en la reunión del 10 de junio, donde la junta escolar aprobó ambas auditorías.

“No hay nada aquí que diga, 'Dios mío, el departamento no funciona'. Pero hay áreas que necesitan mejoras para que vuelvan a estar en línea con lo que deberían estar haciendo por el distrito y por la comunidad en general”, dijo Kirk.

Carrillo presentó su aviso de retiro cuatro días después de esa reunión.

Cuando se le preguntó por qué se retiró abruptamente, Carrillo alegó que ciertos fideicomisarios, a quienes se negó a nombrar, habían estado tratando de destituirlo como represalia por postularse para sheriff del condado en las primarias demócratas de marzo de 2020, así como por informar al FBI sobre el presunto comportamiento poco ético de los fideicomisarios y la Agencia de Educación de Texas.

“Sentí que la junta actual, su ideología en ese momento, y yo no estábamos de acuerdo”, dijo Carrillo.

Galaviz dijo que asume “la responsabilidad de cualquier cosa que suceda en este distrito, sin embargo, hay personas en el lugar para asegurarse de que estamos siguiendo el código de educación, y ese es el jefe de policía”.

Galaviz dijo que no podía comentar si Carrillo habría sido despedido si no se hubiera retirado, y lo calificó como un “problema personal”.

El superintendente no ha nombrado a un jefe interino. El oficial superior Joe Kluge supervisa actualmente el Departamento de Policía.

Galaviz dijo que el distrito está explorando opciones para reestructurar el departamento y posiblemente tener un oficial principal en lugar de un jefe.

Carrillo fue el primer y único jefe de policía de Canutillo ISD. Un detective retirado de la EPPD, se desempeñó como coordinador de seguridad y protección de Canutillo ISD desde agosto de 2014 hasta marzo de 2015, cuando fue nombrado jefe, según su perfil de LinkedIn.