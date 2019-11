Inspeccionan autoridades casa por supuesto tráfico de personas

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y del Departamento de Policía de El Paso (EPPD) acudieron la mañana de ayer martes a un domicilio localizado en el este de la ciudad a tempranas horas luego de que se registrará un llamado de emergencia sobre un posible caso de contrabando de personas.

La vivienda que fue resguardada por autoridades era utilizada como una casa de seguridad que se ubica en el 11912 de la calle Royal Woods.

En la escena se contó también con la ayuda de Servicios Animales quienes acudieron a registrar por la posible presencia de animales al igual que el equipo de la unidad SWAT.

En entrevista con El Diario de El Paso Leticia Zamarripa, portavoz de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) informó que sí se realizaron arrestos, más no se pudo confirmar cuántas personas fueron arrestados.

“Solo sabemos hasta el momento que agentes de ICE respondieron a un llamado de contrabando de personas y se realizaron varios arrestos,” afirmó Zamarripa.

Un vecino de la localidad compartió que vio a al menos dos personas siendo arrestadas por los agentes.

Por su parte una vecina quien decidió mantenerse bajo anonimato compartió que las unidades de SWAT arribaron alrededor de las 6:30 de la mañana ordenándoles a los que se encontraban dentro desalojar la vivienda.

“Llegó la troca del SWAT y un montón de policías comenzaron a decir que salieran, luego a romper los vidrios y quererse meter por la ventana, sacaron como a 4 muchachos de ahí”, expresó la señora.

También añadió que la casa actualmente era ocupada por el hijo de la propietaria y que a todas horas del día se podía ver movilización sospechosa ya que entraban y salían mujeres y hombres que oscilan entre los 20 años de edad y que efectivamente tenían animales dentro de la casa.

“Mucha gente entra y sale, en realidad no sé ni quien son, hay mucho movimiento durante el día y la noche. Eso me preocupa pero agradezco que ya esté la calle calmada,” añadió.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaron detalles adicionales por parte de las autoridades.