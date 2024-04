Fuerzan juicio político vs secretario de DHS

Washington— La Cámara de Representantes envió dos artículos de juicio político (impeachment) contra el secretario de Seguridad Nacional (DHS) Alejandro Mayorkas al Senado el martes, forzando un juicio sobre acusaciones de que ha “rechazado deliberada y sistemáticamente” hacer cumplir las leyes de inmigración.

Si bien el Senado está obligado a llevar a cabo un juicio bajo las reglas de juicio político una vez que las acusaciones sean entregadas al otro lado del Capitolio, es posible que los procedimientos no duren mucho. Se espera que los demócratas intenten desechar o posponer los cargos más adelante esta semana antes de que comiencen los argumentos completos.

Después de entregar los artículos, los fiscales republicanos designados por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, se situaron en el pozo del Senado. El sargento de armas del Senado, el principal funcionario de seguridad de la Cámara, llamó a la sesión con un “¡escuchad! ¡oíd!” y un aviso de que “se ordena a todas las personas guardar silencio, so pena de prisión”.

El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, Mark Green, un republicano de Tennessee que es uno de los administradores del juicio político, leyó los artículos en voz alta mientras la mayoría de los senadores permanecían en sus asientos, siguiendo con sus propias copias impresas.

Los republicanos han argumentado que debería haber un juicio completo. Mientras Johnson firmaba los artículos el lunes en preparación para enviarlos al otro lado del Capitolio, dijo que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, debería convocar un juicio para “responsabilizar plenamente a quienes diseñaron esta crisis”.

Schumer “es el único impedimento para rendir cuentas al pueblo estadounidense”, dijo Johnson. “De conformidad con la Constitución, la Cámara exige un juicio”.

Después de la procesión ceremonial y la presentación de los artículos del martes, los procedimientos no comenzarán hasta el miércoles. Los senadores prestarán juramento como jurados, convirtiendo la Cámara en el tribunal de juicio político. El Senado luego emitirá una citación a Mayorkas para informarle de los cargos y solicitarle una respuesta por escrito. No tendrá que comparecer.

Todo el proceso podría completarse en horas el miércoles. Los demócratas en mayoría han dicho que el caso del Partido Republicano contra Mayorkas no cumple con los “delitos graves y faltas menores” establecidos como requisito para el juicio político en la Constitución, y Schumer probablemente tenga suficientes votos para terminar el juicio de inmediato si así lo decide.

Schumer ha dicho que quiere “abordar este asunto lo más rápidamente posible”.

“El juicio político nunca debería usarse para resolver una discrepancia política”, dijo Schumer. “Eso sentaría un precedente horrible para el Congreso”.

La Cámara votó por estrecho margen en febrero para destituir a Mayorkas por su manejo de la frontera entre Estados Unidos y México. Los republicanos de la Cámara presentaron dos artículos de juicio político en los que acusaban a Mayorkas no sólo de negarse a hacer cumplir la ley existente, sino también de haber violado la confianza pública al mentir al Congreso y decir que la frontera estaba segura. Fue la primera vez en casi 150 años que un secretario del gabinete fue sometido a juicio político.

Desde entonces, Johnson ha retrasado el envío de los artículos al Senado durante semanas mientras ambas cámaras terminaban el trabajo sobre la legislación de financiamiento del Gobierno y tomaban un receso de dos semanas. Johnson había dicho que los enviaría al Senado la semana pasada, pero volvió a posponerlo después de que los republicanos del Senado dijeron que querían más tiempo para prepararse.

El senador de Dakota del Sur, John Thune, el segundo republicano más importante del Senado, ha dicho que el Senado necesita celebrar un juicio completo en el que pueda examinar la evidencia contra Mayorkas y llegar a una conclusión.

“Esta es una debacle absoluta en la frontera Sur”, dijo Thune. “Es una crisis de seguridad nacional. Debe haber responsabilidad”.

Los administradores del juicio político de la Cámara adelantaron algunos de sus argumentos en una audiencia con Mayorkas el martes por la mañana sobre la solicitud de presupuesto del presidente Joe Biden para el departamento.

Green, presidente del panel de Seguridad Nacional de la Cámara, le dijo al secretario que tiene el deber bajo la ley de controlar y proteger las fronteras de Estados Unidos, y “durante sus tres años como secretario, no ha cumplido este juramento. Ha rechazado cumplir con las leyes aprobadas por el Congreso y ha violado la confianza pública”.

Mayorkas defendió los esfuerzos del departamento pero dijo que el sistema de inmigración del país está “fundamentalmente roto, y sólo el Congreso puede arreglarlo”.

Otros administradores del juicio político son Michael McCaul de Texas, Andy Biggs de Arizona, Ben Cline de Virginia, Andrew Garbarino de Nueva York, Michael Guest de Mississippi, Harriet Hageman de Wyoming, Clay Higgins de Louisiana, Laurel Lee de Florida, August Pfluger de Texas y Marjorie Taylor Greene de Georgia.

En una conferencia de prensa con un grupo de senadores republicanos después de que se entregaron los artículos, los administradores del juicio político exigieron que Schumer hiciera avanzar su caso.

“La voz del pueblo es muy clara”, dijo el representante de Texas Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. “Asegure la frontera y destituya a este hombre, este criminal”.

Aún no está claro cómo procederán los demócratas el miércoles. Las reglas de juicio político generalmente permiten que la mayoría del Senado decida cómo gestionar el juicio, y Schumer no ha dicho exactamente qué hará.

Después de que los jurados presten juramento, es probable que los republicanos del Senado intenten plantear una serie de objeciones si Schumer convoca una votación para desechar o posponer. Pero en última instancia, no pueden bloquear una destitución si los demócratas en mayoría tienen los votos.

Algunos republicanos han dicho que les gustaría tener tiempo para debatir si Mayorkas debería ser destituido, aunque el tiempo de debate generalmente no se incluye en los procedimientos de juicio político.

Estaban en marcha negociaciones entre los dos partidos sobre si Schumer podría permitir ese tiempo y dar a los senadores de ambos partidos la oportunidad de discutir el juicio político antes de que sea desestimado.

Aunque la mayoría de los republicanos se oponen a una destitución rápida, algunos han insinuado que podrían votar con los demócratas.

El senador Mitt Romney, republicano de Utah, dijo la semana pasada que no estaba seguro de qué haría si hubiera un intento de desestimar el juicio. “Creo que es prácticamente seguro que no habrá condena de alguien cuando no se haya cumplido la prueba constitucional”, dijo.

Al mismo tiempo, Romney dijo que al menos quiere expresar su opinión de que “Mayorkas ha hecho un trabajo terrible, pero está siguiendo la dirección del presidente y no ha cumplido con la prueba constitucional de un delito grave o falta menor”.

En cualquier caso, los republicanos no podrían obtener el apoyo de los dos tercios del Senado que se necesitan para condenar y destituir a Mayorkas de su cargo. Los demócratas controlan el Senado, 51-49, y parecen estar unidos contra el esfuerzo de destitución. Ni un solo demócrata de la Cámara lo apoyó tampoco.

El senador Sherrod Brown, un demócrata que enfrenta una difícil reelección en Ohio, calificó el juicio político de “distracción”, argumentando que los republicanos deberían apoyar en su lugar un compromiso fronterizo bipartidista que sabotearon a principios de este año.

Si los demócratas no pueden desechar o posponer los artículos, podrían seguir el precedente de varios juicios políticos para jueces federales en el último siglo y celebrar una votación para crear un comité de juicio que investigue los cargos. Aunque hay suficiente precedente para este enfoque, los demócratas pueden preferir terminar completamente el proceso, especialmente en un año de elecciones presidenciales cuando la inmigración y la seguridad fronteriza son temas principales.

Si el Senado procediera a un juicio político, sería el tercero en cinco años. Los demócratas acusaron al presidente Donald Trump dos veces, una vez por sus tratos con Ucrania y una segunda vez en los días posteriores al ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Trump fue absuelto por el Senado en ambas ocasiones.

En un juicio, los senadores estarían obligados a permanecer en sus asientos durante toda la duración, tal vez semanas, mientras los administradores del juicio político de la Cámara y los abogados que representan a Mayorkas presentan sus casos. El Senado también puede llamar a testigos, si así lo decide, y puede hacer preguntas a ambas partes después de que finalicen los argumentos iniciales.