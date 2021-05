Finalizará proyección de documental 915 en El Paso

Tomada de internet / Cartel del documental

El Paso— El documental 915 que examina de cerca el tiroteo masivo de Walmart de 2019 finalizará su carrera récord en Bassett Place Mall este jueves 20 de mayo después de su apertura el 8 de octubre de 2020.

"Me gustaría agradecer a todos los habitantes de El Paso por su apoyo durante esta carrera récord para una película independiente, especialmente durante una pandemia. Todo lo que siempre quise hacer fue informar, educar y crear conciencia al más alto nivel para el cambio. Me refiero al mensaje, y nada más. El hecho de que un asesino condujera 10 horas hasta nuestra hermosa ciudad para matar a la mayor cantidad posible de mexicanos es una de las cosas más inaceptables que he escuchado en mi vida. Necesitamos tanto activismo en esto como sea posible ".

Dijo el director Charlie Minn. El sitio web de la película es 915film.com

"Espero que la gente salga hoy y mañana, ya que podría ser la última vez que se proyecte la película en un cine". dijo Minn.