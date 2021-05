El Southwest University Park ya no pedirá uso de cubrebocas en sus instalaciones

El Diario de El Paso

El Paso— El Southwest University Park anunció hoy que ya no se requerirá el uso cubrebocas ni otros recubrimientos faciales a los asistentes de todos sus eventos que tengan un boleto y que estén vacunados contra el Covid-19.

El anuncio surge luego de que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunció la semana pasada que las personas que han sido completamente vacunadas pueden reanudar sus actividades sin usar una máscara.

No obstante, los funcionarios del estadio recomiendan usar cubrebocas si aún no han recibido la vacuna o no han completado su esquema de vacunación, informaron en un comunicado.

Asimismo, se informó que el Southwest University Park continuará implementando protocolos de salud y seguridad para todos los juegos y partidos, incluidas las estaciones de desinfección de manos y la limpieza y desinfección a fondo de las instalaciones antes, durante y después de los eventos.

La capacidad en el estadio se mantendrá en un 70 por ciento, informaron.

Los próximos eventos en el estadio son el 22 de mayo donde El Paso Locomotive FC se enfrenta a Rio Grande Valley.

Además, los Chihuahuas se enfrentarán a Oklahoma City, la filial de Los Angeles Dodgers, en una serie de seis juegos que comenzará el 27 de mayo.