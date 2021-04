Faltan votos en Texas para aprobar porte de armas sin permiso

The Texas Tribune

Patrick Svitek / The Texas Tribune

El vicegobernador Dan Patrick dijo este lunes que el Senado estatal no tiene actualmente los votos para aprobar el porte sin permiso de armas de fuego, pero que tratará de ver si hay un “camino” para cambiar eso.

La noticia del presidente republicano del Senado se produjo días después de que la Cámara aprobara un proyecto de ley de porte de armas de fuego sin permiso, comúnmente conocido como “portación constitucional” por los partidarios.

“Si tenemos los votos para aprobar un proyecto de ley de portación sin permiso del Senado, lo buscaré”, dijo Patrick en un comunicado. “En este punto no tenemos los votos en el piso para aprobarlo. Planeo reunirme con las fuerzas del orden que se oponen al porte sin permiso y con la Asociación Nacional del Rifle y los propietarios de armas de Estados Unidos para ver si podemos encontrar un camino que la mayoría de los senadores voten para aprobar”.

El proyecto de ley de la Cámara de Representantes 1927 (HB 1927) eliminaría el requisito de que los residentes de Texas obtengan una licencia para portar armas de fuego si aún no tienen prohibido por la ley estatal o federal poseer un arma de fuego. La Cámara dio la aprobación final a la legislación el viernes por la mañana en una votación de 87 a 58 que incluyó a siete demócratas que la apoyaron.

Se ha presentado un proyecto de ley de acarreo sin permiso en el Senado, pero se remitió a un comité hace más de un mes y aún no ha recibido una audiencia.

Durante y alrededor de sesiones anteriores, Patrick ha dicho que no hay suficiente apoyo para esa iniciativa, y en 2017, se hizo eco de las preocupaciones de las fuerzas del orden sobre “cualquiera que pueda caminar por la calle con un arma y no saber si lo hace con permiso o no”.

El viernes por la tarde, un senador republicano clave, el senador Kel Seliger de Amarillo, sugirió que tal vez no apoye de inmediato la propuesta. Le dijo a The Texas Tribune que su oficina todavía estaba investigando el tema y que tiende a apoyar “casi todos” los proyectos de ley relacionados con los derechos de armas, pero el “sistema que tenemos ahora funciona”. Dijo que era demasiado pronto para decir si bloquearía el proyecto de ley para que no llegara a la sala o votaría en contra si llegaba a la sala.

En la mayoría de los casos, los proyectos de ley del Senado requieren 18 votos de los 31 miembros para ser considerados en la sala. Sólo hay 18 senadores republicanos, por lo que un proyecto de ley de aprobación sin permiso necesitaría el apoyo de todos los republicanos en la cámara para llegar al piso, o al menos un voto demócrata si algún republicano deserta.