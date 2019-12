Fallece ex militar en trágico accidente

En sólo segundos la vida dio un giro inesperado para Kevin Guardado Barraza, quien protagonizó uno de los 181 choques a causa de la lluvia en la ciudad, pero el cual resultó mortal para el ex militar que residía en El Paso.

Guardado, de 21 años de edad, había causado baja honorable del ejército apenas el pasado 6 de diciembre, y el gran futuro que tenía por delante se vio truncado a causa del accidente que se convirtió en la muerte 66 en incidentes de tráfico en lo que va del año en El Paso.

A las 4:45 de la tarde del lunes 9 de diciembre se reportó en el servicio de emergencia un choque en la cuadra 9100 de Railroad Road, donde el tripulante de un vehículo BMW i35 había perdido el control y la vida tras impactarse con un poste.

“Toda muerte es dolorosa, pero mucho más cuando se pierde a un soldado tan brillante”, dijo la sargento Alma Rojas (también en retiro), quien tuvo bajo sus órdenes a Guardado, originario de Riverside California.

Al integrarse a la vida civil, Kevin Guardado mantuvo su gran aficionado del deporte motor, pero decidió guardar su motocicleta y comprar un auto para la nueva etapa de su vida.

Tras contraer matrimonio hace un año con América González, Guardado proyectaba trabajar y asistir a la escuela para aprovechar los beneficios de su GI Bill.

Sin embargo, el joven ex militar falleció después de que su automóvil BMW se derrapó al cruzar a una velocidad inadecuada por un encharcamiento, y su marcha la detuvo un poste contra el que se impactó y perdió la vida.

El soldado de primera clase tuvo recomendaciones para su promoción tras su servicio encuadrado en la Compañía Fox del Cuarto Batallón del 27 Regimiento de Artillería de Campo.

El mecánico de generadores Guardado, fue distinguido durante su desplazamiento en misión a Kuwait, donde tenía bajo su responsabilidad la electricidad que ocupaba su unidad, misma que estuvo siempre al 100 por ciento de su capacidad.

Desafortunadamente el futuro que parecía prometedor se vio ensombrecido por un accidente combinada por la velocidad y los caminos mojados por la lluvia.

De acuerdo al Departamento de Policía de El Paso se registraron 181 choques en El Paso, de las cero horas a las 11 de la noche del lunes 9 de diciembre, uno de los cuales cobró la vida de Guardado.

La familia del ex militar viaja de California a El Paso donde amistades y compañeros de armas, y del club de motociclismo al que pertenecía Guardado, le ofrecerán una vigilia y honras fúnebres.

[email protected]