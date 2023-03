Estrella alumbra de nuevo la frontera

El Paso.- Los equipos de mantenimiento terminaron de reparar el daño la Estrella de la Montaña Franklin que sufrió debido a los fuertes vientos que la semana pasada alcanzaron más de 70 millas por hora. The Star on the Mountain, un ícono fronterizo volvió a encenderse la noche del 6 de marzo de 2023.

La primera estrella fue construida por El Paso Electric en 1940. Tenía solo 50 pies de ancho y apenas se podía ver en la autopista Carlsbad. La estrella tampoco duró mucho, una tormenta apagó la mayoría de las bombillas de la primera estrella experimental.

PUBLICIDAD

Poco después de eso, se construyó una estrella mejor y más grande. Esta estrella medía 403 pies de largo, 300 pies de ancho y usaba 300 luces.

Se realizaron mejoras en 1946. La longitud se incrementó a 459 pies, el ancho se redujo a 278 pies y se utilizaron 459 (150 W) luces. Hoy la estrella sigue teniendo esas mismas dimensiones. Los postes, que varían en altura de 12 a 15 pies, comienzan en la cima de la montaña y descienden hasta un punto a unos 300 pies sobre Scenic Drive. La estrella se sienta en un ángulo de 30 grados y aparece perfectamente cuando se ve desde el punto focal en la intersección de las avenidas Texas y Alameda.

Desde su elevada altura, la estrella puede verse desde el Este, a 100 millas del aire ya 30 millas de la tierra.

Los postes son de acero y están empotrados en hormigón. Están tratados para que no se oxiden.

Hay aproximadamente 30 serpentinas que se enganchan en cables de alambre de sujeción que forman la estrella y se colocan en su posición. Algunas de las luces están separadas por tres pies y otras por cuatro pies, dependiendo de si sus posiciones están en una línea vertical u horizontal.

No hay registros claros que indiquen si la estrella se ha encendido o no todos los años desde 1940. Hay quienes creen que la estrella no se encendió algunos años durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, todos coinciden en que, desde la Guerra, la estrella se enciende todos los años.

Una idea errónea popular es que la estrella no se encendió en algunos años de la década de 1970, en reconocimiento de la crisis energética. Aunque El Paso Electric redujo el horario de encendido de la estrella, la estrella permaneció encendida todos los años durante ese tiempo.

Otro cambio en el horario de iluminación se produjo en 1979 cuando la estrella permaneció encendida durante 444 días en reconocimiento a los rehenes estadounidenses que estaban retenidos en Irán, que comenzó durante la temporada navideña de 1979 hasta el 21 de enero de 1981, cuando los rehenes fueron liberados.

Durante la guerra del Golfo Pérsico, la estrella se mantuvo encendida durante 263 días, desde la Navidad de 1990 hasta el 21 de agosto de 1991.

Tradicionalmente, la estrella se encendía sólo durante la temporada navideña hasta 1993, cuando el presidente de la Cámara de Comercio de El Paso, Jack Maxon, encabezó un movimiento para mantener la estrella encendida durante todo el año. La estrella se encendió a las 9 p.m. el miércoles 21 de abril durante el Banquete Anual de la Cámara de Comercio de El Paso y ha iluminado los cielos de El Paso todas las noches desde entonces.

En diciembre de 2000, el mantenimiento y conservación de la estrella se entregó oficialmente a la Cámara de Comercio del Gran El Paso. La Cámara coordina actualmente un programa de patrocinio para el encendido de la estrella. Por una donación, los Star Lighters reciben un certificado y un prendedor para la solapa que conmemora la ocasión.

Para encender la estrella en honor o en memoria de alguien, llame a la Cámara de Comercio de El Paso al (915) 534-0500. Permita un aviso con al menos una semana de anticipación.