El Paso, listo para ansiada reapertura

“¡Se va a poner bonito!”, fue la expresión de una oficial de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ante la gran expectativa que tiene la comunidad con la reapertura de la frontera terrestre a los viajeros no esenciales vacunados, la cual está programada para el primer minuto de este lunes 8 de noviembre.

La reactivación de la economía, el fortalecimiento entre las relaciones familiares y sociales son esperados con ansias desde hace varios meses por los fronterizos ávidos de que regrese la normalidad.

“Lo que he escuchado de las autoridades es que ambas ciudades tienen preparada una serie de operativos para agilizar los cruces tanto de peatones como de vehículos”, dijo visiblemente entusiasmado Juan Aguilar, empleado de una de las tiendas dedicadas a la venta de ropa en el centro comercial Cielo Vista.

Desde el anuncio del llamado ‘Early November’, dado a conocer por las autoridades norteamericanas a mediados de octubre, la comunidad mundial recibió con agrado y esperanza el levantamiento de las restricciones de viaje a los turistas completamente vacunados contra el Covid-19.

“Fue mucho tiempo pero todo regresa a la normalidad”, dijo Gustavo Estrada, residente de la zona Central de la ciudad, quien espera la próxima semana convivir con algunos familiares y amigos que vendrán a visitarlo.

Expresó que tiene más de 12 meses que no ve a sus parientes y más de 19 meses que no convive personalmente con sus amigos de infancia por lo que la reapertura les permitirá que crucen la frontera. “Yo casi no voy porque estoy enfermo de mis piernas y me muevo poco”.

Gustavo, como muchos fronterizos, dijo sentirse feliz con el anuncio del Gobierno de Estados Unidos que después de trabajar con los científicos de los laboratorios médicos lograron con éxito producir la vacuna para enfrentar la pandemia.

Para Ricardo González, la flexibilidad que tendrán los oficiales para recibir a los miles de viajeros que atraviesen la línea divisoria es muestra de la buena voluntad y vecindad que tienen con el turista, sobre todo en la frontera El Paso-Ciudad Juárez.

Acatando la normatividad de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), se permitirá el ingreso a las personas que presenten su certificado –en papel o digital– que demuestre que se aplicaron las dosis de la vacuna contra el coronavirus. Los niños menores de 16 años estarán exentos.

Los ciudadanos vacunados con una inyección aprobada por la OMS, no tendrán ningún problema, dieron a conocer funcionarios del Departamento de Seguridad.

Para los agentes de CBP, quienes siempre estuvieron activos y muchos de ellos fueron contagiados por Covid-19, el que se reanude la normalidad es un buen signo de que la pandemia poco a poco va desapareciendo al igual que los riesgos de una posible propagación.

Aunque se espera una avalancha de turistas, las autoridades esperan enfrentar la demanda con el apoyo del alcalde Oscar Leeser, quien en conjunto con los representantes del Cabildo autorizó el pago de los honorarios y horas extras de los agentes que sean requeridos para atender a los viajeros.

A su vez empresarios de algunos centros comerciales como The Outlet Shoppes at El Paso, entre otros locatarios, tienen preparada una serie de ofertas con el fin de dar la bienvenida a los consumidores mexicanos procedentes de Ciudad Juárez, de Chihuahua y otras ciudades del interior.

Comerciantes de los diversos negocios, tanto de la zona Centro como de centros comerciales, esperan repuntar sus ventas en esta temporada navideña que se avecina. “Fue nuestro regalo de Navidad y al mismo tiempo nosotros daremos nuestra Navidad a nuestra clientela”, dijo un locatario de la zona Centro.

Comentó que durante meses estuvieron prácticamente castigados ante la falta de compradores, pero con la reapertura esperan que sus ventas crezcan en más de un 50 por ciento. “Estamos contratando más personas para estar listos a partir de este lunes”, señaló con alegría.

El juez del Condado, Ricardo Samaniego, dijo a su vez que aunque se ha trabajado de cerca con las autoridades de Ciudad Juárez y contribuido en los programas de vacunación para inmunizar a los juarenses, espera una afluencia moderada de los turistas.

“Creo que todo va a estar bien y si bien va a haber mucha más gente cruzando no habrá un caos porque no toda la gente tiene actualizado su certificado de vacunación”, expresó el funcionario.

Manifestó que el Condado está preparado para atender la inoculación de los menores que crucen con sus padres y que no cuentan con la vacuna contra el Covid.

Agregó que se tienen habilitados varios puestos de vacunación en diferentes sectores de la ciudad por lo que se invita a los padres de familia a acercarse. “Si vemos que es mucha la demanda estamos preparados para poner en actividad el edificio del Coliseo de El Paso.