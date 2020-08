Dejarán de detener por posesión de mariguana

Con la llegada del nuevo año fiscal a la Ciudad de El Paso, una nueva política denominada “Cite and Release” (“Citar y Liberar”) para tratar la posesión de mariguana en pequeñas cantidades entrará en vigor el próximo martes.

El nuevo esquema permite que la Policía emita a discreción un citatorio –como las multas viales– en lugar de realizar un arresto, a quienes sean sorprendidos con el estupefaciente.

Con siete votos a favor y ninguno en contra, el Cabildo decidió en mayo que a partir del primer día de septiembre se pondrá fin a los arrestos por delitos menores de posesión.

La nueva medida reemplaza a la ordenanza “Primera Oportunidad”, que con el pago de una multa de 100 dólares permitía mantener limpio el récord de los detenidos que cometieran su primera infracción por posesión del enervante.

De acuerdo con el Departamento de Policía de El Paso (EPPD), esta nueva política tiene el objetivo de reducir la población carcelaria para delincuentes no violentos, reducir el tiempo que los oficiales dedican a los procedimientos de la cárcel y mejorar los tiempos de respuesta al hacer que los oficiales vuelvan al servicio más rápido.

“La persona no está siendo arrestada de inmediato y eso, por supuesto, es muy beneficioso para el Departamento de Policía porque no está perdiendo horas esperando recluir o procesar a alguien”, dijo Rubén Morales, juez de la Corte número 7 del Condado de El Paso, quien procesará los casos.

Laura Cruz Acosta, directora de comunicaciones de la Ciudad de El Paso, dijo que los elegibles para esta nueva política deben cumplir ciertas características:

“Aquellos delincuentes en posesión de una cantidad menor de mariguana, de 17 años o más, que poseen suficiente información de identificación en el momento de la detención, que residan en el Condado de El Paso y que exista una creencia razonable de que el delincuente comparecerá ante el tribunal”, informó la vocera.

El programa de citación y liberación será únicamente para los delitos menores de Clase A (de 2 a 4 onzas) y B (2 onzas o menos) de posesión de mariguana, según informó la Ciudad.

“La persona será liberada con la condición de ‘prometer y comparecer’, añadió. Esto significa que debe comprometerse a presentarse ante el juez para evaluar su caso en la fecha que le sea fijada.

Sin embargo, Cruz Acosta dijo que a pesar de la nueva política los oficiales también pueden realizar arrestos si los delincuentes se niegan a participar en la citación y liberación o se niegan a firmar la citación.

“También se puede arrestar a aquellos que no sean residentes del Condado de El Paso, individuos intoxicados, ofensores con órdenes de arresto pendientes u otros cargos no relacionados, si es necesario algún nivel de fuerza, individuos que no cooperan, así como delincuentes habituales”, recalcó.

Asimismo, se indicó que el administrador de la Ciudad tendrá la tarea de proporcionar al Cabildo informes trimestrales que incluyan el motivo de la Policía para una detención.

Diferentes programas

El sitio web del Condado de El Paso hizo además la diferenciación del programa “Primera Oportunidad” y la nueva política “Citar y Liberar”:

De acuerdo con la información del Condado, el programa “Primera Oportunidad” es un programa de desvío ofrecido por la Oficina del Fiscal de Distrito de El Paso a los infractores por primera vez, que de otro modo serían acusados de posesión de cantidades menores de mariguana.

Es un programa voluntario que le da al delincuente una oportunidad única de mantener limpio su historial y evitar la presentación de un cargo penal, se indica.

Este programa reconoce que los infractores de posesión de mariguana por primera vez, como delitos menores, a menudo pueden rendir cuentas sin la necesidad de una intervención judicial penal más formal y costosa. El programa de “Primera Oportunidad” es supervisado por el Departamento de Coordinación de Justicia Penal del Condado de El Paso.

Dentro del programa “Primera Oportunidad” un total de 480 infractores mantuvieron su récord limpio al momento de completar el proceso y pagar la multa, esta cifra de infractores refleja el 75 por ciento de las personas que fueron sorprendidas en posesión del enervante.