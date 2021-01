Deja Trump deuda de más de 560 mil dólares a El Paso

Archivo

A escasos días de que termine su administración, el presidente Donald Trump aún adeuda poco más de medio millón de dólares a la Ciudad de El Paso por concepto de vigilancia brindada durante su evento de campaña realizado en el Coliseo de El Paso hace casi dos años.

Fue el 11 de febrero del 2019 cuando Trump visitó esta frontera como parte de su gira de reelección y para la logística del evento se requirió seguridad por parte de los departamentos de Policía y de Bomberos locales, así como otros servicios municipales.

En la última factura, hecha por la Ciudad de El Paso a Donald J. Trump For President, Inc., en la dirección de 725 Fifth Avenue, New York, NY, 10022, la campaña del mandatario adeuda 470 mil 417 dólares con 5 centavos, más los cargos agregados, dan un total de 569 mil 204 dólares con 63 centavos.

“Por ley, la Ciudad sólo puede aplicar una tarifa por demora del 21 por ciento. La campaña de Trump aún no ha respondido”, declaró Laura Cruz Acosta, vocera de la Ciudad de El Paso.

“El 23 de noviembre de 2020, el Cabildo tomó acción por unanimidad para contratar las Oficinas Legales de Snapper L. Carr para defender el interés de la Ciudad en el cobro de las facturas pendientes”, añade la vocera.

“Todos estamos viendo de primera mano las luchas que enfrentan las familias de El Paso todos los días, además de los desafíos que tenemos en nuestro propio presupuesto”, dijo el representante de la Ciudad Peter Pvarzbein durante la sesión de Cabildo de noviembre del año pasado.

“Así que esta cantidad de dinero no es intrascendente y el mensaje que enviamos de que nadie está por encima de la ley también es importante para que nuestra comunidad lo entienda”, agregó.

A casi dos años del evento en el Coliseo de El Paso que le costó a la Ciudad medio millón en logística y seguridad pública, la deuda parece que no será saldada a la brevedad.

Desde policías, bomberos y otros servicios de emergencia, fueron requeridos en la visita presidencial de campaña. La primera factura debía presentarse el 26 de abril del 2019, a casi dos años de la emisión de ésta, no ha sido liquidada. El 18 de julio del 2019 se emitió otra factura con un recargo del 21 por ciento, que tampoco ha sido pagada.

Los cobros se desglosan por los siguientes conceptos: uso de servicios de aviación, con recargos del 21 por ciento (mil 320 dólares con 18 centavos), 12 mil 732 dólares en recargos por parte del Departamento de Bomberos, 110 dólares con 87 centavos en servicios de salud, mil 354 dólares con 92 centavos en recargos por el cierre de calles y avenidas, 3 mil 271 dólares con 28 centavos en servicio de Sun Metro y 79 mil 997 dólares en servicios y recargos por el Departamento de Policía de la Ciudad de El Paso, dando un total de 98 mil 787 dólares con 58 centavos en recargos, equivalente al 21 por ciento de la deuda principal.

El próximo 20 de enero, se espera que el mandatario deje el poder para terminar la transición de la presidencia hacia el presidente electo, Joe Biden.

Pese a que Trump ha declarado que será ‘una transición normal’, se han levantado posibles alertas a nivel nacional debido al atentado al Capitolio en Washington, DC el pasado 6 de enero.

Debe campaña de Trump a más ciudades

De acuerdo a otros reportes de prensa, otras trece ciudades también están esperando el reembolso de la campaña de Trump, según información del Centro para la Integridad Pública (CPI).

El total que la campaña debe es de más de 1.82 millones de dólares, incluidos alrededor de 543 mil dólares a los funcionarios de Minneapolis, y alrededor de 211 mil dólares a la ciudad de Albuquerque, informó el CPI.