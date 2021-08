Dan el último adiós a célebre 'viudo de Walmart'

Archivo / El Diario de El Paso Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Archivo / El Diario de El Paso | Basco en vida

El Paso— Un hombre que se ganó la simpatía y el apoyo de todo el mundo después de que su esposa fuera asesinada en un tiroteo masivo en esta ciudad fronteriza fue recordado el viernes como amable y reflexivo, pero incapaz de superar la pérdida de la mujer que amó. Antonio Basco, de 63 años, murió el 14 de agosto, poco más de dos años después de que su esposa, Margie Reckard, fuera asesinada a tiros junto con otras 22 personas por un hombre armado que, según las autoridades, apuntó a los latinos en un ataque que asombró a Estados Unidos y México. El funeral de Reckard en agosto de 2019 atrajo a miles de personas de lugares tan lejanos como Arizona y California y al otro lado de la frontera en México, luego de que Basco anunciara que estaba solo y casi no le quedaba familia e invitó al mundo a unirse a él para recordar a su compañero de 22 años. Pocos asistentes habían conocido a Reckard. Llegaron flores y se donó una camioneta SUV a Basco, que se ganaba la vida con modestia lavando coches y otros trabajos ocasionales. El día del funeral de su esposa, una multitud de extraños formaron una fila alrededor de la cuadra para presentar sus respetos. Basco, un hombre enjuto y curtido, abrazó a un visitante tras otro con los brazos abiertos. Algunos que estaban vinculados al hombre a través de la tragedia de la muerte de su esposa se reunieron en su funeral. José Luis Ozuna, un jubilado local, dijo que él y su esposa conocieron a Basco en un memorial improvisado para las víctimas del atentado del 3 agostoy que el viudo les impresionó. Ozuna dijo que Basco siempre puso a los demás por delante de él. La última vez que Ozuna vio a Basco, que estaba llorando mientras luchaba por cobrar un cheque de $ 300 sin una identificación, Ozuna dijo que endosó el cheque para ayudarlo. "Teníamos un vínculo muy bueno. Era una persona muy cariñosa", dijo Ozuna. "Le perdimos la pista porque perdió su teléfono". Adria González, oriunda de El Paso que se encontraba dentro del Walmart durante el ataque, dijo que vio a Basco se deterioraba mental y físicamente en los meses posteriores al funeral de su esposa, en medio de luchas con el alcohol. Basco fue arrestado y encarcelado a fines de 2019 por conducir bajo los efectos del alcohol. "Dijo que extrañaba a su esposa", dijo González, "y que él no era el mismo". Basco murió en un hospital después de una lucha de meses contra el cáncer, según Roberto Sánchez, un abogado local que maneja su patrimonio. Sánchez describió a Basco como un vagabundo que nació y se crió en Luisiana antes de emprender un viaje sin rumbo fijo. "Creo que probablemente lo llamaría el Jack Kerouac de hoy en día", dijo Sánchez, refiriéndose al autor beatnik que escribió la clásica novela de viaje titulada "On the Road" (“En la Carretera”). "Iba de ciudad en ciudad en busca de empleo. Cuando encontró al amor de su vida, fue cuando hizo de El Paso su hogar". Basco vivió para ver la dedicación de un monumento permanente a las víctimas del tiroteo en 2019: una placa y una torre de metal que evoca una vela que se encuentra fuera de la tienda donde ocurrió el ataque. El hombre a cargo de llevar a cabo el ataque, Patrick Wood Crusius, enfrenta cargos de homicidio en la capital estatal y más de 90 cargos federales de delitos de odio y armas de fuego. El tiroteo ocurrió en un ajetreado día de fin de semana en Walmart que suele ser popular entre los compradores de México y Estados Unidos. Las autoridades dicen que Crusius tenía como objetivo asustar a los latinos en los Estados Unidos, conduciendo desde su casa cerca de Dallas para atacar a los mexicanos después de publicar una perorata racista en línea. Crusius se declaró inocente y sus abogados dijeron que su cliente ha sido presentado con discapacidad mental.