Avionazo en Houston: sobreviven los 21 a bordo

Houston— Un contingente que se dirigía a Boston para a animar a los Astros de Houston terminó escapando de un avión en llamas en un campo del Condado de Waller el martes, después de unos momentos angustiosos en los que las autoridades dijeron que milagrosamente todos sobrevivieron.

De acuerdo con un reporte del Houston Chronicle, dos personas resultaron heridas cuando los pilotos condujeron el MD-87 de propiedad local, fuera del extremo Norte de la pista del Aeropuerto Ejecutivo de Houston cerca de la Interestatal 10 y Morton Road, al Oeste de Katy. El avión rodó por el cemento, atravesó la hierba, cruzó Morton Road y entró en un campo donde la mayor parte del gran avión se quemó.

El sargento Stephen Woodard, del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), dijo que 21 personas estaban a bordo del avión para su partida prevista alrededor de las 10 a.m. tiempo local (9 a.m. en El Paso). Woodard dijo que las dos personas fueron transportadas al hospital con lesiones que no ponen en peligro la vida.

Las autoridades dijeron que las personas en el avión, 18 pasajeros y tres miembros de la tripulación, pudieron salir de la nave por sí mismas.

“Cuando finalmente se detuvo, todos dijeron ‘sal, sal, sal’, y saltamos sobre esa cosa inflable y luego todos dijeron ‘escapa’, dijo Cheryl McCaskill de Cypress, que estaba a bordo del avión.

Los funcionarios federales están investigando el incidente, que destruyó la mayor parte del avión, propiedad del constructor local J. Alan Kent. No se dio una causa inmediata de lo que provocó el siniestro.

McCaskill dijo que los pasajeros se dirigían a Boston para un partido de beisbol de los Astros contra Medias Rojas.

Dijo que el incidente la dejó “temblorosa y conmocionada”, después de huir del avión en llamas con su camiseta de los Astros.

“Perdí mis zapatos”, dijo McCaskill.

Quienes respondieron a la escena temieron que se hubiera perdido mucho más, ya que el humo ondulante visto por millas extendió la alarma en el área. Tim Gibson, director del Distrito de Servicios de Emergencia # 200 de Waller-Harris, dijo a los periodistas que cada vez que un avión no aterriza en una pista como se supone, los socorristas esperan lo peor y esperan lo mejor.

“Hoy obtuvimos absoluta y positivamente el mejor resultado que podíamos esperar en este incidente”, dijo Gibson.

Los equipos de CenterPoint Energy estaban en el lugar porque en el camino el avión derribó las líneas eléctricas locales, dijo Ronald Walker, coordinador de distrito de la División de Manejo de Emergencias de Texas.

Los informes iniciales de los funcionarios y de los que estaban en el aeropuerto durante el incidente sugieren que el avión simplemente no logró ni la potencia ni la elevación para despegar del suelo.

“La información que tenemos en este momento indica que el avión no alcanzó altitud al final de la pista y cruzó Morton Road, y se detuvo en el campo justo al Norte del aeropuerto, donde se incendió”, dijo el juez del Condado de Waller, Trey Duhon, en una publicación de Facebook.

McCaskill dijo que después del incidente los pilotos dijeron que “el avión no despegaría”, aunque retiraron los controles.

“Se quedaron sin pista”, dijo.

Cuando el avión se detuvo, todos corrieron hacia él, ya que podían ver fuego a lo largo del costado del avión. El avión fue construido en 1987 como un avión comercial antes de ser convertido en 2015 a un uso VIP privado. Kent había equipado el avión con un dormitorio y otras comodidades, como grandes asientos, sofás y mesas de conferencia.

Para hacer el viaje a Boston para el juego de beisbol, era muy probable que el avión tuviera los tanques de combustible llenos durante el vuelo de casi cuatro horas y mil 600 millas. Esa cantidad de combustible pudo provocar un incendio masivo visible por millas en lo que de otra manera sería una tranquila y soleada mañana.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo el martes por la tarde que estaba desplegando un equipo de operaciones en el sitio, que generalmente llega en cuestión de horas para realizar un análisis independiente del incidente. Los funcionarios de la Administración Federal de Aviación (FAA) en el lugar dijeron que también estaban investigando, como es común en cualquier accidente aéreo.

En los casos en que se sospeche una falla del motor o la pérdida de los controles de vuelo, el registro de mantenimiento del avión será analizado a profundidad, dijo Terence Fontaine, director del programa de aviación de la Universidad del Sur de Texas y ex piloto de aerolínea comercial y entrenador de pilotos.

“Ellos se enfocarán en eso”, dijo Fontaine.

Para que todos hayan salido casi ilesos, Fontaine dijo que los pilotos probablemente sabían que había un problema demasiado tarde para abortar en la pista, pero antes de emprender el vuelo.

“Les dirán a todos que golpeen esa puerta L”, dijo Fontaine, refiriéndose a la puerta principal que usan los pasajeros en la parte delantera del avión. “A partir de ahí, es cuestión de qué tan rápido puedas correr”.

Fontaine, que conoce a Kent y ha volado en el avión, dijo que a pesar de su edad, no tenía reservas sobre su cuidado. Por lo general, los aviones se descomponen y las piezas se reemplazan de manera rutinaria a ciertos intervalos a lo largo del tiempo o la distancia de uso.

No obstante, McCaskill, a quien su novio invitó a volar con el grupo, podría permanecer fuera del cielo por un tiempo.

“Ya estuvo con esto”, dijo.