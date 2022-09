Aprueban ampliar la I-10 en el Centro

Aunque la Comisión de Transporte de Texas aprobó el proyecto la expansión de la carretera Interestatal -10, denominada “Downtown I-10”, para que el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) la lleve a cabo, residentes que viven en los alrededores donde se contempla realizar la obra, y al menos un par de comisionados del condado de El Paso, se oponen al proyecto al considerar que hay otras obras prioritarias que atender.

Sin embargo, un comunicado de la Comisión de Transporte de Texas asienta que el proyecto se aprobó el año pasado dentro del plan del Programa de Transporte Unificado (UTP) y se volvió a aprobar este año con un aumento de más de $300 millones, aproximadamente la mitad de los cuales provendrán de la Organización de Planificación Metropolitana de El Paso (MPO) y Junta de Políticas de Transporte.

“La MPO de El Paso identificó este proyecto como la prioridad número uno para la región en su Estrategia de Movilidad Regional (RMS) 2020, que recibió resoluciones de apoyo de la Ciudad y el Condado de El Paso”, informó la Comisión de Transporte de Texas en un comunicado de prensa.

No obstante y en lo que fue un último esfuerzo por evitar su autorización, David Stout, comisionado del Precinto 2, viajó a la ciudad de Austin, Texas, para tratar de incidir en su revocación, pero al final no tuvo éxito.

TxDOT aprobó el proyecto de ampliar los carriles de la I-10 en el centro, entre el centro y spaghetti bowl.

“Mi objetivo era convencer a la comisión de posponer la inclusión del proyecto de El Paso hasta que pudiera ser revisado y las preocupaciones locales abordaron las alternativas”, expresó Stout.

El proyecto, que forma parte del Programa de Transporte Unificado (UTP) de $85.1 mil millones, establece las prioridades de construcción para el Departamento de Transporte de Texas durante los próximos 10 años.

“Este es un proyecto con el que no estoy de acuerdo. No estoy a favor de expandir la I-10 Downtown, además de que TxDOT no le ha dado a esta comunidad una explicación de la necesidad de hacer esto”, enfatizó Stout.

Por su parte, el juez del condado Ricardo Samaniego dijo que aunque el proyecto fue aprobado tiene que pasar por el filtro de la opinión pública, por lo que estará muy al pendiente del proceso que siga la obra.

Contrario a lo que piensa, Stout manifestó que así como se presta la obra podría ser muy atractiva para los empresarios, puesto que está comprobado que en ciudades como Dallas ha funcionado bien y ha tenido un impacto económico fuerte; sin embargo, habría que esperar lo que piensa la población.

“Puede ser muy atractiva pero hay mucha gente que no lo piensa así y considera que más que beneficiarlo le va a afectar”, indicó Samaniego tras puntualizar que lo importante es tener una comunidad grande y fuerte.

A su vez Iliana Holguín, comisionada del Precinto 3, aseveró que a pesar de conocer el proyecto tiene ciertas dudas, en especial respecto al costo, que representará alrededor de 700 millones de dólares, recursos que deberán pagar casi en su mayoría los contribuyentes paseños.

“Estamos hablando de un precio muy alto además del proyecto de la construcción del parque, que sería otro gasto y en el cual TxDOT ha comprometido una cantidad muy pequeña”, agregó al apuntar que la explanada y área verde costarían 168 mil millones de dólares.

Al igual que Stout, consideró que hay otras obras de transporte de alta prioridad en la ciudad y que ésta puede esperar, además de que esas obras ya tienen fondos asignados para iniciarlas.

“A mí me da miedo que vayan a parar esos fondos asignados de esos proyectos al nuevo proyecto del Downtown I-10 y perder las primeras”, agregó.

Subrayó que al conocer de la obra y su costo el condado contrató los servicios de un profesionista experto en el tema para que hiciera una evaluación independiente del proyecto, y de esta manera conocer si era realmente necesaria para aliviar la problemática vial.

“El consultante de nosotros llegó a un resultado muy diferente… nos dijo que no está convencido de que ampliar la autopista va a resolver los problemas de tráfico como TxDOT”.

Visiblemente preocupada, expresó que se tiene un proyecto que tal vez va a costar mucho dinero y que todo tiene que ser dinero local, aparte de que no se vaya a arreglar el problema.

De acuerdo con Holguín, los residentes de Sunset Heights, uno de los barrios emblemáticos y más antiguos de la ciudad, han manifestado en cada junta su rechazo al proyecto al argumentar que les quitará la tranquilidad por la que han gozado por años al asomarse más tráfico, además del alto costo que les representará.