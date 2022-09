Lesiona a empleado de lote al robar vehículo

El Paso— Un hombre robó un auto en lote de vehículos usados e hirió a un empleado durante el atraco.

El miércoles 7 de septiembre, poco después de las 8 am, Martín Albert Valenzuela, de 51 años, ingresó a La Casita Used Cars y sustrajo un Mustang 2014. No se ha especificado cómo es que el trabajador, de 59 años, resultó herido en hechos ocurridos en el 5701 Trowbridge.

El Grupo de Trabajo contra el Robo de Automóviles logró la ubicación del vehículo y el arresto del sujeto porrobo.

Valenzuela fue registrado en el Centro de Detención del Condado de El Paso, donde se le fijó una fianza de 100 mil dólares.