Aprueba Condado emitir $59 millones en deuda

Sin requerir la aprobación de los votantes, el Condado de El Paso aprobó el lunes la emisión de 59 millones de dólares en proyectos de mejoras e infraestructura, en una votación realizada en la junta regular de la Corte de Comisionados.

Se trata de certificados de obligación, los cuales no tienen que ser votados por los ciudadanos, conforme a las leyes vigentes, se informó.

La votación fue aprobada con la oposición de una sola comisionada: Iliana Holguín.

“Simplemente no creo que los proyectos de calidad de vida y los proyectos de desarrollo económico deban financiarse con CO (certificados de obligación), que todos sabemos que no requieren la aprobación de los votantes”, dijo Holguín, quien representa al Precinto 3, que abarca el Valle Bajo, al votar en contra del tema.

José Landeros, del Departamento de Planificación de Capital del Condado, dice que los $59 millones no saldrán de los bolsillos de los contribuyentes.

En enero, la corte de comisionados votó para publicar un aviso de intención de emitir $59 millones en certificados de obligación para “proyectos de infraestructura pública esencial” como mejoras al juzgado del condado, la oficina del alguacil, calles y sistemas de telecomunicaciones y tecnología de la información, así como para mejoras importantes en Ascarate Park y para expandir el aeropuerto del condado en Fabens. “El artículo que se aprobó hoy (lunes) no propone aumentar la tasa de impuestos del Condado”, dijo Landeros.

Agregó que el dinero se agrega a la deuda del Condado y se pagará en los próximos 20 años.

Los bonos no requerirían un aumento de la tasa impositiva, aunque los impuestos del Condado podrían aumentar si crecen las valoraciones de las propiedades.

La tasa impositiva actual del Condado es de 42.6 centavos por cada $100 de valoración de la propiedad; de eso, unos 5 centavos se destinan a pagar la deuda. Debido a que el Condado pagará la deuda anterior antes de que los contribuyentes comiencen a pagar los nuevos bonos, los 5 centavos seguirán siendo los mismos, dijo Landeros.

Los $59 millones en certificados de obligación vencerán en 2047, con un pago total estimado de alrededor de $100.6 millones, según documentos del Condado.

En noviembre, la Corte de Comisionados detuvo sus planes de emitir una deuda de hasta $100 millones después de que los residentes se pronunciaron en contra, amenazando con una petición que, de tener éxito, también prohibiría al Condado gastar fondos en los proyectos durante tres años.

En octubre, el grupo LIBRE impidió que el Centro Médico Universitario de El Paso emitiera $346 millones en certificados de obligación para una serie de proyectos. El Condado supervisa el hospital, cuyos líderes no han indicado si pondrán el bono en una futura boleta electoral para los votantes.

Ante la posibilidad de que LIBRE bloqueara de nuevo la emisión de los bonos, el Condado dividió los 100 millones de dólares en dos bloques: uno de $59 millones y otro de $41 millones que se discutirá después.

LIBRE anunció que ante la premura en la emisión aprobada el lunes por el Condado, no la impugnará.

Sobre la aprobación recién validada, el nuevo comisionado del Condado, Sergio Coronado, quien asumió el cargo al inicio del año, manifestó que es urgente tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde.

“Estos son absolutamente temas y necesidades que tiene el Condado que realmente deberíamos haber atendido hace algún tiempo. Nos hubiera costado menos; cuanto más esperemos, más subirán los precios”, dijo Coronado, quien representa al Oeste, Noreste y Noroeste de El Paso.