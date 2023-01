Por clima extremo, entrarán 2 horas más tarde escuelas, gobierno y militares en EP

El Paso.- Ante la fuerte posibilidad de precipitaciones de nieve de 3 a 7 pulgadas el martes por la mañana, según apunta el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en El Paso, los distritos escolares del Condado de El Paso y Fort Bliss anunciaron que iniciarán actividades dos horas más tarde de lo habitual para evitar accidentes viales y otros percances para este 24 de enero.

De la misma manera, la Ciudad de El Paso arrancará actividades de gobierno a las 10 am, según dio a conocer la entidad.

PUBLICIDAD

A través de sendos comunicados, los distritos escolares independientes de El Paso (EPISD), Socorro (SiSD), Canutillo (Canutillo ISD), Ysleta (YISD), Fabens y Anthony señalaron que estudiantes, maestros y personal comenzarán las clases con un retraso de dos horas.

Los meteorólogos indican temperaturas bajo cero que podrían crear condiciones extremas, incluida una mezcla invernal de lluvia y nieve alrededor de las 6 am.

En toda el área de El Paso, en las escuelas públicas todos los servicios centrados en los estudiantes, incluidas las clases, los servicios de autobús y la nutrición infantil, tendrán un retraso de dos horas con respecto a las horas de inicio normales para los estudiantes.

Para los más pequeños, los niños de 3 años, todos los programas matutinos de medio día de Pre-K están cancelados.

Los servicios de desayunos escolares se proveerán dos horas más tarde, asimismo

La Base Militar de Fort Bliss autorizó a los soldados presentarse dos más tarde de lo habitual y comenzar las labores del día con ese retraso debido a las inclemencias del tiempo.

“Todo el personal esencial que no sea de la misión tiene un tiempo de presentación ajustado para el servicio que no pase de las 10 am. Los Centros de Desarrollo Infantil de Fort Bliss tendrán horario normal. Los centros de tratamiento médico y dental se comunicarán con los pacientes individualmente para reprogramar las citas", señaló el comandante general de la demarcación castrense.

En cuanto al Gobierno de la Ciudad de El Paso, se dio a conocer tendrá un inicio retrasado para los empleados no esenciales, a quiene se les pide que se coordinen con su supervisor y lleguen a trabajar a las 10 a. m.

El Concejo Municipal tiene una reunión especial del Concejo Municipal programada para comenzar a las 9 a. m. Por lo pronto, la hora de inicio de la reunión seguirá siendo a las 9 a. m. y comenzará una vez que se logre el quórum.