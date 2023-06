Anuncian asesorías legales para mexicanos en EU

Para promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de los y las mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos, el Consulado de México en El Paso en colaboración con agencias aliadas llevaran a cabo del 5 (hoy lunes) al 9 de junio la Semana de Asesorías Legales Externas (SALE) en su segunda edición, en diversas locaciones de la ciudad y en la sede consular, ubicada en el 910 E. San Antonio.

Bajo el lema “Conoce y Ejerce tus Derechos”, el cónsul general Mauricio Ibarra Ponce de León, dijo que este programa pretende difundir los servicios y asistencia jurídica a la comunidad mexicana y mexicoamericana radicada en esta región fronteriza de manera gratuita.

PUBLICIDAD

“Con la ayuda de nuestros aliados la Red Consular de México establecida en este país podemos ofrecer este servicio a través del programa de asesorías legales externas”, informó el diplomático mexicano.

Destacó que este programa se encuentra disponible en las más de 50 ciudades norteamericanas donde se encuentran los consulados de México y que es gracias a la difusión del proyecto que cada vez más mexicanos pueden contar con asesoría y representación legal cuando la requieren.

Explicó que en 2022, en la que se celebró la primera edición, se alcanzó una audiencia de casi 160 mil personas de las cuales aproximadamente 140 mil siguieron los eventos en línea a través de redes sociales y 15 mil 500 o un poco más asistieron de manera presencial a los 245 eventos organizados.

Indicó que se trabajó con 307 asociaciones aliadas y se lograron detectar más de 500 casos de protección, mismos que se llevaron hasta su conclusión y los que no se les continúa dando seguimiento.

Además se instalaron bancos de llamadas en los que se atendieron aproximadamente 700 consultas telefónicas de las cuales más del 50% fueron atendidas en el centro de llamadas que se celebró con el apoyo de la televisora local de Univisión aquí en El Paso en conjunto con la ayuda de todos sus aliados.

“Es importante que el público conozca cuales son sus derechos y que deben o no pueden hacer. Una persona informada puede tomar mejores decisiones y nosotros estamos aquí para apoyarlas, especialmente en su proceso migratorio”, dijo Melissa López, especialista en migración.

Asimismo Angélica Carbajal de la firma de abogados Scherr Legate, expresó que este ejercicio “es una oportunidad muy buena que debe aprovechar la gente para recibir la asesoría adecuada y de esta manera sepa cómo reaccionar ante una situación y lo importante que conozcan sus derechos sobre todo”.

La segunda edición de la SALE es una iniciativa del Gobierno de México, cuyo objetivo es difundir entre la comunidad mexicana los servicios legales que brindan los abogados y organizaciones de la Red Consular de México en Estados Unidos, en el marco del Programa de Asistencia Jurídica a personas mexicanas a través de Asesorías Legales Externas en los Estados Unidos de América (PALE).

Este año, al igual que la primera edición, tiene la finalidad de responder a la demanda de servicios legales de la comunidad mexicana y asistirla en sus diversos procesos ante instancias estadounidenses.

Las actividades de la SALE se enfocarán en promover las asesorías legales que ofrecen los proveedores PALE e identificar potenciales casos de protección consular como: procesos de deportación; custodia de menores; casos penales-migratorios; casos de violación a derechos humanos o civiles; violación a los derechos; violación a derechos laborales; casos de violencia doméstica y casos de extrema vulnerabilidad.

De acuerdo a las autoridades consulares este programa ha tenido efectos positivos en las condiciones de vida de las personas mexicanas en Estados Unidos, ya que les permite contar con asistencia y representación legal expedita y eficaz, lo que se traduce en un debido ejercicio de sus derechos y en la posibilidad de combatir posibles injusticias o abusos en su contra.

La SALE 2023 es posible gracias a la colaboración de los aliados: Centro de Salud Familiar La Fe, Inc., los Centros Comunitarios Kennedy, Sylvia A. Carreón y Socorro Ramírez, las organizaciones Diocesan Migrant & Refugee Services, Inc., Las Americas Immigrant Advocacy Center, Catholic Charities Diocese of Las Cruces y Colonias Development Council.

Dentro de esta cruzada de ayuda y asesorías está también la cadena Univisión, Texas Rio Grande Legal Aid, Inc., Center Against Sexual and Family Violence (CASFV), Border Workers United, así como a las firmas legales Arturo Rodríguez Law Firm P. C., Beckett Law Firm, P. C., Hector Phillips, P. C., Origin Immigration Law, LLC, además del abogado consultor Scherr Legate, PLLC y las oficinas gubernamentales Wage and Hour Division (WHD), Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Equal Employment Opportunity Commission (EEOC).

La comunidad puede consultar el calendario de actividades en la página del Consulado General de México en El Paso.