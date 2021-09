Urgen cuidar reputación ante fallas tecnológicas

Ciudad de México.- El uso de la tecnología en el sector financiero requiere que las instituciones se concentren en buscar que haya menos fallas para los usuarios por su impacto en la reputación, advirtió José Reynoso, director comercial de mercado empresarial y soluciones TI de Telmex.

De las reclamaciones que existen en el sector financiero, 41 por ciento se concentran en consumos no reconocidos por los clientes, un 17 por ciento en transferencias electrónicas no reconocidas y otro 13 por ciento en disposiciones de efectivo en cajeros automáticos no reconocidos, refirió.

Estas cifras revelan que se requiere fortalecer la manera en la que se le da inmediatez en información a los usuarios, a la par de proteger los activos tecnológicos y financieros que se tienen, explicó.

"La reputación. Darnos cuenta de que cada vez más el uso de tecnología requiere el hecho de que concentremos nuestro trabajo en buscar que existan menos fallas en la experiencia de nuestros usuarios.

"Poder brindar este factor de reputación requiere el hecho de tener nuestra red siempre arriba, no sólo estamos hablando de conexión de dispositivos sino en la correcta metodología para poder dar continuidad en todo el ecosistema tecnológico", señaló Reynoso en el Foro Prosa 2021.

La tecnología de cómputo, el almacenamiento, la transmisión de datos y la ciberseguridad son fundamentales para una correcta administración, enlistó.

"Un factor clave en esta conformación de reputación es darle una garantía para aquellos servicios que son indispensables en la operación del negocio.

"La sociedad requiere al igual que las empresas que la infraestructura digital le permita poder tener servicios en internet que estén cada vez más continuos", abundó.

Hoy los servicios indispensables para la vida de los usuarios, y para la economía en su conjunto, son las compras en línea, el manejo de una transacción en tarjeta de crédito en sucursal o a distancia a través de las plataformas digitales, así como de cajeros automáticos, enfatizó.

Es necesario construir un entorno de ciberseguridad de la mano de toda la industria y replantear la manera en la que se llevan a cabo los procesos del día a día en cuestión de seguridad frente a la nueva adopción tecnológica con cada vez más aplicaciones y servicios, exhortó.