Tiendas en Chihuahua se quedan sin huevo en anaqueles

Chihuahua— Dependientes de tiendas Oxxo en Chihuahua informaron que desde hace algunas semanas no les han surtido huevo, pues si bien comercializaban piezas y carteras de la marca Bachoco, estos no han llegado por lo que los han sustituido en los anaqueles.

“Sí oiga son varios días ya que se acabó lo que teníamos y no nos ha llegado, aquí vendíamos la cartera de Bachoco, pero no nos han dicho porque no llega, ahí ya pusimos otras cosas y pues ya cuando lo manden ya acomodaremos”, destacó una de las encargadas de una tienda en la colonia Santo Niño.

Según destacaron los trabajadores no estaban enterados de que se había cerrado la importación al estado debido a la fiebre aviar, pero señalaron que al tratarse de una cadena las decisiones sobre la venta de productos y marcas es de las oficinas administrativas.

“Sí, la verdad la gente sí compraba el producto aquí porque lo vendemos como canasta básica, y en carteras se lo llevan, también teníamos para báscula pero ahorita no tenemos ya, no sé si en otras tiendas habrá”, comentó otro de los dependientes.

Actualmente estas cadenas, así como Wallmart de Fuentes Mares han reportado la falta de producto y permanecido con anaqueles vacíos varios días. Sin embargo a nivel local no ha sido tal el desabasto, según detallaron por otra parte vendedores independientes.

