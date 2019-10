Temen se pierdan 500 mdp asignados a obras

A dos meses de finalizar el año aún queda pendiente de ejercer el 40 por ciento de los recursos planeados por la federación para el estado de Chihua-hua, por lo que existe el riesgo de perderlo si no se gasta a tiempo, comentó Luis Mario Baeza Cano, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

El líder de los constructores detalló que el monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019 para el ‘Estado Grande’ fue de mil 291.51 millones de pesos y hasta la fecha se han gastado 778.60 millones, por lo que están en riesgo 512.4 millones más.

Los recursos estaban contemplados en obras de dependencias como Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otras.

A nivel nacional fue de 383 mil 715 millones de pesos la partida del PEF para este año, de la cual solamente se ha gastado 90 mil 526 millones, lo que equivale al 24 por ciento.

Baeza Cano dijo desconocer el motivo por el que no se han gastado los recursos, sin embargo, adelantó que de no hacerse pronto, los fondos previstos para la creación de infraestructura y obra pública tendrán que destinarse a otros rubros.

“Estamos en el décimo mes ya del año y vemos que no se han ejercido estos recursos, y lo que va a generar esto es que se dé un subejercicio de mucho dinero, en algo que ya estaba contemplado para obras”, dijo.

De acuerdo con el observatorio de la CMIC en todo México, a Pemex le destinaron 271 mil 656.39 millones de pesos y hasta el momento ha ejercido el 21 por ciento, es decir, 56 mil 707.44 millones.

En tanto a la SCT le dieron 48 mil 880.03 millones de pesos, de los cuales ya gastó 26 mil 815.05 millones, lo equivalente al 55 por ciento.

La partida presupuestal para la CFE fue de 41 mil 460.20 millones de pesos y solamente ha ejercido el 14 por ciento, lo que significa 5 mil 711.39 millones.

La Conagua ha gastado 635.41 millones de los 8 mil 526.80, lo que representa apenas un 6 por ciento.

Mientras que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo lleva solamente el 1 por ciento de los recursos invertidos. De los 6 mil 769.39 millones otorgados, ejerció 75.78 millones.

El IMSS es otra de las dependencias pendientes de gastar fondos. A él se le otorgaron 4 mil 305.45 millones y ya gastó 365.50, es decir, un 8 por ciento.

También un 8 por ciento es lo que ejerció hasta el momento el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), quien recibió 642 millones y ha gastado solamente 49.74.

A la Secretaría de Educación Pública (SEP) se le otorgaron 873.79 millones en este año, aunque hasta el momento no ha ejercido ningún peso. En la misma situación se encuentra la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con los 200 millones de pesos previstos para este 2019.

Mientras que a la Secretaría de Salud (SS) le dieron 390.46 millones y gastó ya el 41 por ciento, es decir, 161.33 millones de pesos.

Por último, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) le correspondieron 9.84 millones y ya gastó 4.87, lo que equivale al 49 por ciento.



