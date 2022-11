Se suma Google a ola de despidos; recortaría 10 mil empleos

Nueva York.- Otro gran titán tecnológico se prepara para miles de despidos, según Yahoo Finance, que cita un reporte de MarketWatch.

Alphabet Inc, matriz de Google, está considerando despedir a 10 mil trabajadores, o el 6 por ciento de su fuerza laboral mundial, según un sistema de clasificación que eliminaría a los empleados de "desempeño deficiente" con la clasificación más baja.

"A principios de este año, lanzamos Googler Reviews and Development (GRAD) para ayudar al desarrollo, el entrenamiento, el aprendizaje y la progresión profesional de los empleados durante todo el año. El nuevo sistema ayuda a establecer expectativas claras y brinda a los empleados comentarios regulares", dijo un portavoz de Google a MarketWatch en un comunicado.

El portavoz se negó a comentar sobre posibles recortes de empleos.

Para Google, que ha evitado el "derramamiento de sangre" de gran parte de sus hermanos Big Tech, un mercado publicitario en caída y condiciones macroeconómicas sombrías no le dan otra opción que apretarse el cinturón.

Los ejecutivos de Alphabet han dicho que es esencial hacer que la empresa sea un 20 por ciento más eficiente. En julio, el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, implementó Simplicity Sprint para aumentar la eficiencia durante una economía tambaleante.

Al igual que muchos de sus pares tecnológicos, Google aumentó la contratación en los últimos años durante el Covid, lo que llevó a algunos a advertir que su fuerza laboral y los gastos operativos estaban inflados. Un crítico, el inversionista activista multimillonario Sir Christopher Hohn, afirmó que la nómina de Alphabet era demasiado alta y debería reducirse drásticamente.

La lista cada vez mayor de empresas tecnológicas que despiden trabajadores crece día a día. El martes, HP Inc dijo que planea despedir de 4 mil a 6 mil empleados durante los próximos tres años.

La semana pasada, Cisco Systems Inc anunció su intención de recortar el 5 por ciento de sus trabajadores. A principios de este mes, la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc dijo que está eliminando más de 11 mil puestos de trabajo. Amazon.com Inc, Intel Corp, Roku Inc, Twitter, entre otros, también están recortando.

La avalancha de recortes de empleos tecnológicos y congelamientos de contrataciones fue inevitable después de que un aumento en los ingresos y las ganancias durante Covid llevó a las empresas tecnológicas a contratar a un ritmo vertiginoso. Ahora, están pasando por una fase correccional en medio de un clima financiero cada vez más oscuro.