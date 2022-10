Quiere 70% semana laboral de 4 días por salud mental

Ciudad de México.- Un 70 por ciento de los trabajadores afirma que una semana laboral de cuatro días mejoraría su salud mental sin tener un impacto negativo en la productividad, según una encuesta aplicada por Adecco en diversos países, incluyendo México.

En algunos países, como Reino Unido, se están aplicando pruebas para ver los resultados de esta medida.

"En todo el mundo se están poniendo en marcha pruebas similares, lo que demuestra la seriedad con la que se está examinando el concepto de la semana de cuatro días.

"El deseo por una semana de cuatro días entre los trabajadores es fuerte, con un 68 por ciento que dice que todas las empresas deberían ofrecer esta opción", señala la firma.

Y es que el interés por la semana laboral de cuatro días ha crecido junto con la demanda de mayor flexibilidad, al grado que las organizaciones lo toman como un factor para atraer al mejor talento.

Sin embargo, la reducción de salario disuade a una parte de las personas al momento de aceptar la opción.

"La flexibilidad tiene un precio, algo que los trabajadores que no son de oficina no pueden permitirse. Sólo tres de cada 10 trabajadores que no son de oficina comprometerían su salario para ganar flexibilidad.

"Esto se convierte en una barrera importante para una semana de cuatro días, ya que el 51 por ciento de los trabajadores que aceptaron una semana de cuatro días declararon que esto venía acompañado de un recorte salarial", advierte el estudio de Adecco.

La empresa de capital humano señaló que las personas que tienen un cargo más estable y con mayores ingresos son los más propensos a aceptar esta semana corta.

"Los que tienen una situación económica más estable pueden llegar a este acuerdo. Cuando se trata de una semana de cuatro días, el 76 por ciento de los trabajadores que tienen esa opción la toman, siendo los directivos mucho más propensos a tomar la opción de la semana de cuatro días que los no directivos", señala el estudio.