‘Pega’ a consumidores desabasto de chips

Freepik / Fabricantes de microcomponentes en el mundo están elevando los costos

Nueva York– La escasez mundial de semiconductores está haciendo subir los precios de artículos como computadoras portátiles e impresoras y amenaza con hacer lo mismo con otros dispositivos de mayor venta, incluidos los teléfonos inteligentes.

El encarecimiento se abre camino a través de proveedores y materiales clave en la fabricación de chips a medida que la industria se apresura a satisfacer la creciente demanda y tapar los agujeros de suministro. Como resultado, muchos de los grandes fabricantes de microcomponentes en el mundo están elevando los precios que cobran a los fabricantes de laptops y otros dispositivos. Los funcionarios de la industria dicen que los aumentos pueden continuar.

Los consumidores están empezando a resentirlo en el bolsillo. Los costos de los modelos populares de algunas computadoras portátiles se han disparado en los últimos dos meses, entre otros dispositivos electrónicos que se han vuelto más caros en los minoristas.

Se encarecen

hasta 40%

Un ordenador portátil orientado a los videojuegos, fabricado por la firma taiwanesa ASUSTek Computer Inc, que Amazon clasifica como su éxito de ventas, subió de 900 a 950 dólares este mes, según Keepa, un sitio que rastrea los precios. El desembolso para una Chromebook de HP Inc aumentó a 250 dólares desde 220 que costaba principios de junio.

HP ha elevado el valor de las PC al consumidor en un 8 por ciento y el de las impresoras en más del 20 por ciento en un año, según Bernstein Research. El presidente ejecutivo de HP, Enrique Lores, dijo que los aumentos se deben a la escasez de componentes y que la empresa podría ajustar aún más los precios.

Otros fabricantes de PC han optado por algo similar. “A medida que pensamos en los incrementos de los costos de los componentes, adecuaremos nuestros precios según corresponda”, advirtió el director financiero de Dell Technologies Inc, Thomas Sweet.

Si bien algunos productos electrónicos ya han subido de precio, el impacto general en los consumidores a menudo es difícil de medir porque los minoristas pueden decidir si hacer que los compradores paguen o absorber algunos de los aumentos de precios, detallan los analistas.

Los ejecutivos sostienen que no están utilizando el desabasto para elevar las ganancias, y el alza sólo refleja los gastos más altos que están pagando sus empresas.

“Vemos inflación de costos”, dijo Hock Tan, director ejecutivo de Broadcom Inc., que se especializa en circuitos de comunicaciones inalámbricas utilizados en los iPhone de Apple Inc. y en los teléfonos insignia de Samsung Electronics Co. Los clientes comprenden la situación y han estado dispuestos a soportar precios más altos, dijo en una llamada con analistas.

Digi-Key Electronics, uno de los distribuidores de componentes electrónicos más grandes de Estados Unidos, ha elevado los precios de los componentes relacionados con semiconductores en aproximadamente un 15 por ciento este año debido a las presiones de la falta de suministro, aunque ha tratado de mantener los precios nivelados siempre que ha sido posible dijo David Stein, vicepresidente de gestión de proveedores globales de la empresa. Ciertos componentes ahora cuestan hasta un 40 por ciento más.

Autos más costosos

La cantidad de semiconductores vendidos en el mundo en abril alcanzó casi los 100 mil millones, un récord, según datos de World Semiconductor Trade Statistics, una organización sin fines de lucro que representa a muchos fabricantes de los mismos. Alrededor de 73 mil millones envíos en enero de 2020, justo antes de la pandemia, refleja cómo la industria ha aumentado para satisfacer la demanda.

También hay efectos secundarios de precios por la carencia de microcomponentes fuera de la industria tecnológica. Los fabricantes de automóviles han tenido que reducir la producción por falta de chips. Con menos inventario, los vehículos nuevos cuestan más. (Con información de The Wall Street Journal)