Starbucks pierde clientes por falta de ingredientes

Tomada del video / Imagen ilustrativa

The New York Times

Nueva York— Tasha Leverette estaba de humor para su bebida favorita de Starbucks, una limonada de té verde de durazno helado.

Sin embargo, cuando pasó por el servicio de autoservicio de su Starbucks habitual, le dijeron que no podían preparar la bebida porque no tenían jugo con sabor a durazno. Se encogió de hombros y se dirigió a otra tienda. Y a otra. Y a otra.

Cada parada trajo desilusión. Ninguno de los lugares tenía el ingrediente.

“Les dije: 'Este es el estado del durazno, ¿verdad?'”, Dijo Leverette, de 33 años, propietaria de una empresa de relaciones públicas. "Es sorprendente porque Starbucks siempre parece tener todo lo que necesitas".

En todo el país, los clientes y los baristas recurren a las redes sociales para lamentarse por la escasez, no solo de ingredientes clave para las bebidas populares de Starbucks, como jugos de durazno y guayaba, sino también por la falta de café helado y frío, alimentos para el desayuno y cake pops, e incluso tazas, tapas y pajitas.

Un video en TikTok de esta semana mostraba lo que parecía ser un grupo de empleados que gritaban de frustración por una lista de ingredientes que se habían agotado en la tienda, incluida la crema dulce, el moca blanco, la fruta de mango y "todos los alimentos". La leyenda también decía que les faltaba cerveza fría y "ganas de vivir".

Starbucks no es la única empresa que tiene problemas de suministro. A principios de esta primavera, los paquetes de salsa cátsup se volvieron más requeridos que las acciones de GameStop. Los fabricantes de automóviles han desacelerado la producción porque no hay suficientes chips de computadora para sus vehículos. Y los propietarios están esperando semanas, si no meses, por los principales electrodomésticos de cocina.

Pero Starbucks se está quedando sin ingredientes después de ser uno de los claros ganadores de la economía pandémica. Durante los cierres, la cadena de café cambió rápidamente su posición donde la gente podía quedarse para trabajar o reunirse para charlas largas, a centrarse en transacciones sin fricciones con clientes que realizaban pedidos a través de aplicaciones móviles y recorridos automáticos. A principios de este año, los ejecutivos de la compañía dijeron que Starbucks había experimentado una “recuperación total” en las ventas en Estados Unidos, de regreso a niveles previos a la pandemia.