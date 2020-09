No decomisarán autos 'chuecos' en el noroeste

El Diario de Chihuahua

Nuevo Casas Grandes— Por el momento no habrá decomisos de vehículos "chuecos" en el noroeste del estado; mencionó el gobernador del estado, Javier Corral Jurado durante su visita al municipio de Galeana.

Ante la incertidumbre del decomiso de vehículos chuecos en la región noroeste, el gobernador del estado, Javier Corral, señaló que por el momento solo en ciudad Juárez se realizará.

"Estamos realizando una campaña para retirar carros que no tengan placas oficiales, como parte de una estrategia de seguridad, hemos visto el aumento de tantos carros chuecos ha incrementado diversos delitos en el estado de Chihuahua, porque es en el tipo de vehículos que se cometen la mayoría de los homicidios en Ciudad Juárez", comentó Corral Jurado.

Así mismo, informó que son cerca de 60 mil vehículos chuecos en Ciudad Juárez, en el caso de Nuevo Casas Grandes son más de 20 mil carros chuecos, según información proporcionada por el Recaudador de Rentas, Pedro Damiani en entrevistas anteriores.

Van iniciar el decomiso de vehículos chuecos de lujo, que no justifican el traer placas de carton o engomado, porque evidentemente no se trata de personas que están en condiciones económicas precarias", expresó el gobernador.

También sacarán de circulación a vehículos con vidrios polarizados, "nosotros no vamos a decomisar, nosotros vamos a sacarlos de circulación, meterlos en un corralón, mientras se resuelva en el país que se hace con los vehículos irregulares", dijo.

Aunado a lo anterior, aseguró que no quieren dañar el patrimonio de las personas, "si tienen un vehículo chueco guárdenlo, y no pasa nada, hasta que se decida en México si habrá o no regularización, pero necesitamos limpiar todo Ciudad Juárez", añadió.

En ese sentido, agregó que esta medida está enfocada en Ciudad Juárez, porque es donde tuvo un crecimiento exponencial el tema de los carros chuecos, asegurando que en el Noroeste del estado, el operativo no se aplicará por el momento.