Minimiza CCE influencia de inspectores laborales de EU

Ciudad de México— Para evitar preocuparse por la injerencia de inspectores laborales de Estados Unidos, las empresas mexicanas deben dedicarse a cumplir la reforma laboral, sostuvo Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

"Si cumplimos con la ley, olvídense de los paneles (de arbitraje), olvídense de algún inspector, olvídense de cualquier cosa. ¿Qué tenemos que hacer empresarios, trabajadores de la producción? Cumplir con la ley. ¿Y qué tiene que hacer el Gobierno? Cumplir con la ley. Si todos cumplimos con la ley, no tenemos de qué preocuparnos", aseguró.

Afirmó que es suficiente la aclaración del Gobierno de EU de que los cinco agregados laborales contemplados en la ley de implementación del T-MEC no serán inspectores.

"En mi opinión sí (es suficiente). Además, déjenme recordarles lo que yo siempre he dicho: el que cumple la ley no tiene por qué estarse preocupando, parece que a los mexicanos nos preocupa más qué va a suceder si no cumplimos con la ley a estar preguntando y viendo y razonando qué va a pasar cuando cumplamos con la ley", planteó.

En entrevista tras el anuncio del aumento al salario mínimo, Salazar minimizó la influencia que podrían tener los agregados laborales estadounidenses.

"Esto de los agregados es una fórmula que se maneja internacionalmente en todos los países y que no es nuevo en México, nosotros tenemos agregados militares, para seguridad, agrícolas, financieros, y los hemos tenido toda la vida.

"Lo importante es que EU reconoce que no van a ser inspectores y que realmente el que tiene el juicio es el panel que se tiene que formar de acuerdo a los convenios que se ratificaron en el tratado", indicó.