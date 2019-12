Carecen de facultad agregados laborales en el T-MEC

Ciudad de México— Los agregados laborales que el Gobierno de Estados Unidos pretende enviar a México no tendrían facultades de verificación y operarían como otras figuras diplomáticas.

"Los agregados laborales son agregados diplomáticos que forman parte de las embajadas, no tienen ninguna facultad de inspección ni mucho menos. Eso no tiene nada que ver con el Tratado, así como hay agregados comerciales hay otro tipo de agregados en las embajadas, que es a lo que hacen referencia.

"Es un tema unilateral de Estados Unidos de querer tener a una persona en su Embajada pero de ahí a que se quiera cruzar esa línea a cualquier tipo de inspección o algo similar, no es correcto", afirmó Moisés Kalach, director del Consejo Estratégico de Negociaciones Comerciales del Consejo Coordinador Empresarial.

En esta definición coincidió Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Concamin y coordinador del Cuarto de Junto, al manifestar que esta figura no se incluye en el protocolo negociado.

"Es un mal entendido, esto no tiene nada que ver ni están en el protocolo negociado. Hay agregados comerciales, otros para temas fiscales y en México hasta agregados de la DEA y en materia de seguridad. Esa es una figura interna de EU que ellos la tendrán que negociar directamente para que el Departamento de Estado la reconozca y como sucede con todos los diplomáticos, los que trabajan en una Embajada, son propuestos al Gobierno para que se acrediten", comentó Eugenio Salinas.

Explicó que los paneles expeditos en la cuestión laboral funcionará en dos escenarios: uno es que haya intromisión del patrón o de autoridades en la democracia sindical. Por ejemplo, en la elección de los líderes sindicales de una determinada planta. Y segundo, cuando se interfiera en cuestiones o un tipo de presión para la firma de los contratos colectivos, o su renegociación.

Salinas admitió en que hubo cuestiones del protocolo en las que el sector privado no fue consultado, como la reducción del plazo para la regla de origen en el acero.

"Fue una sorpresa para el sector privado el cambio en la regla de origen en el acero, eso no estaba contemplado, es una cuestión de último momento. Ahora tenemos 7 años para adecuar nuestras plantas de acero y que produzcan el acero desde la fundición desde que se hace el metal original", señaló.

Por su parte, el abogado laboral Oscar de la Vega, anticipó que sindicatos americanos presentarán denuncias recurrentes sobre lo que considerarán violaciones a la libertad de asociación, libertad de negociación y actos de ingerencia.