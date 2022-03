México, más accesible que Brasil para invertir: SoftBank

Ciudad de México.— Los fondos de capital privado y las startups están viendo a México como su principal destino de inversión, incluso por encima de Brasil, ante un marco regulatorio y una cultura más accesible, sostuvo Shu Nyatta, socio de SoftBank Group.

Para el experto, hay emprendedores que incluso prefieren iniciar sus negocios en México, aunque el mercado brasileño sea más grande.

"Hay oportunidad de abrir enormes mercados aquí en México. México es más accesible que Brasil, desde la cultura, el idioma, por el marco regulatorio, Brasil en todos esos sentidos es un mercado más complicado, más parecido a China en ese sentido. México es un poco más abierto.

"Los emprendedores chilenos, los argentinos, los venezolanos, los colombianos, todos, todos ven a México como el mercado número dos, pero a veces hasta como el mercado número uno", dijo durante su participación en la cumbre 2022 de Capital Privado, organizada por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap).

Nyatta abundó que, pese a que tanto México como Brasil son los dos países con mayor población en Latinoamérica y tienen problemas enormes por resolver, no presentan los mismos retos.

"Aquí en México hablamos de inclusión, no en el sentido del impacto, sino en el sentido capitalista. Muchos consumidores están fuera de la economía, no tienen productos modernos ni servicios modernos a su alcance,y aquí se pueden construir compañías dominantes en cada categoría, porque a diferencia de China no van a tener 10 competidores, aquí generalmente solo vas a tener una gran compañía que domine", añadió.

SoftBank Group ha invertido a través de su fondo especializado en Latinoamérica en seis de los siete unicornios que hay en México: Kavak, Bitso, Clip, Konfío, Incode Technologies, Merama y Clara.