Suma IP producción petrolera de 90 mil barriles diarios

Ciudad de México.— Las actividades de exploración y producción de los 110 contratos petroleros que tienen las empresas privadas en el país sumaron 90 mil barriles diarios al cierre de febrero, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi).

Dicha producción representa 15 mil barriles más respecto al cierre de 2021, cuando la Asociación registraba 75 mil barriles diarios.

"Sin duda ha habido muchos efectos por el tema pandemia que nos han retrasado en algunas operaciones, pero todas las empresas han estado interactuando fuertemente con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) poniendo pozos, produciendo, perforando", dijo Juan Manuel Delgado, presidente de la Amexhi, en conferencia de prensa.

"Se están cumpliendo muchos de los programas, algunos un poco más lentos, algunos en tiempo, pero se seguirán cumpliendo. Esperábamos que algunos campos como Zama ya estuvieran un poco más activos, pero se han retrasado por las razones ya mencionadas".

Al cuestionar a la Amexhi acerca de que la CNH ha informado que se encuentra evaluando el incumplimiento de los planes aprobados con respecto a las inversiones ejecutadas, la Asociación reconoció que sí hay un desfase entre lo aprobado y ejecutado, pero no que no es sinónimo de incumplimiento.

"Efectivamente hay un desfase entre los montos aprobados y los montos ejecutados, y ese desfase se deriva de que cuando una empresa somete a aprobación su plan de lo que sea, normalmente mete muchos hipotéticos en el plan, de manera que todos esos hipotéticos se puedan llegar a aprobar y no tener que estar haciendo modificaciones en el camino que puedan llegar a retrasar las operaciones", dijo Merlin Cochran, director general de la Amexhi.

"Hay una asimetría entre lo que se tiene aprobado con lo ejecutado, pero eso no quiere decir que haya incumplimientos. Los incumplimientos se ven a la hora de no cumplir los compromisos mínimos de trabajo y esos la Comisión los tiene que revisar y, en caso de que no cumplan, pues sí buscar las penalidades. Pero es distinto de una inversión aprobada versus una ejecutada", explicó.