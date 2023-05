Gastarán mexicanos entre mil y 2 mil pesos para festejar a mamá

Ciudad Juárez— Entre mil y 2 mil pesos es lo que los mexicanos planean destinar para comprar un regalo para sus madres este 10 de mayo.

De acuerdo con los resultados de la encuesta de Up Sí Vale, empresa de soluciones de control y gestión de recursos financieros, siete de cada 10 usuarios planea festejar con sus mamás y gastar en promedio en cantidad.

PUBLICIDAD

Desafortunadamente, tres de cada 10 usuarios no podrán celebrarlo debido a que: un 38 por ciento manifestó que vive lejos de su mamá; un 23 por ciento dijo que no cuentan con los recursos económicos; un 21 por ciento consideró que es una fecha cualquiera, mientras que un 18 por ciento respondió que ya no se encuentra con ellos

Los planes tradicionales de celebrar con una comida en familia, llevarlas a un restaurante y darle un regalo se mantienen, aunque para el 97 por ciento de mamás encuestadas, la compañía de sus seres queridos es el mejor regalo que pueden recibir.

No obstante, a muchas de ellas también les gustaría festejar con otro tipo de experiencias nuevas.

A las mamás millenials les gustaría tener alternativas más emocionantes y placenteras, ya sea ir a un spa, salir a lugares al aire libre, tener una noche libre con amigas e incluso una noche romántica con su pareja.

En cuanto a los regalos, también se están modernizando, de acuerdo con los datos de la encuesta, en primer lugar a 46 por ciento de mamás le gustaría que les regalaran dinero o una tarjeta con crédito para comprarse lo que deseen a su gusto.

Un 31 por ciento dijo que prefiere flores, un 22 por ciento chocolates, otro 22 por ciento ropa, un 18 viaje y un 29 por ciento valoran los regalos sorpresa.

Entre otros artículos mencionados que les gustaría recibir se encuentran: perfumes, maquillaje, joyería y electrodomésticos.