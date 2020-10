En riesgo nuevas inversiones en sector energético

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Las nuevas inversiones contempladas en el sector energético de parte de la iniciativa privada estarían en riesgo mientras México no mantenga un marco legal estable, lo que también podría impactar a otros sectores, señalaron especialistas.

Rosanety Barrios, especialista del sector energético, explicó que esto afecta tanto a inversiones realizadas como las no consolidadas.

"Toda la gente que ya tiene inversiones hechas en México con anterioridad a este Gobierno, de manera natural las van a defender, aunque cambien la Constitución, esas inversiones se tienen que proteger. Y lo que no está y lo que no va a llegar, como el caso de Iberdrola, no van a venir a invertir porque el presidente nos recuerda todos los días que no quiere la inversión privada", dijo.

La semana pasada Iberdrola anunció que no realizaría más inversiones en México y congresistas de EU enviaron una carta al Presidente Donald Trump en la que alertaron sobre la violación a las inversiones en el marco del T-MEC debido a los cambios regulatorios realizados por el Gobierno mexicano.

Israel Hurtado, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético (Amde), dijo que durante el resto del año y en 2021 se tendrán señalamientos similares.

"El problema es que las inversiones privadas también son un motor de desarrollo social porque generan empleos y también buscan obtener los mejores precios para los consumidores y deberían ser vistas como un aliado del interés público", señaló.

Para Claudio Rodríguez Galán, socio de la práctica de Energía de Thompson & Knight, muchas empresas van a dejar de invertir en México, y no solo del sector de energía, pues ya se generó una cascada de desconfianza.

"Y la lógica será ¿para qué invertir mi dinero en un país donde el estado de Derecho no existe? Lo catastrófico es que todas las empresas están pensando lo mismo, y entonces muchos mexicanos se quedarán sin trabajo y sin oportunidades para las nuevas generaciones", puntualizó.

Otro elemento que influirá en la presentación de recursos legales es el hecho de que uno de los órganos regladores de energía, la CRE, deliberadamente deje de otorgar permisos a la inversión privada en electricidad e hidrocarburos.

Gabriel Ruiz, socio de la práctica de Energía de Thompson & Knight, consideró que detener el otorgamiento de permisos y modificar reglamentos desatarían una serie de juicios de amparo cuestionando la validez jurídica de esos actos por contraponerse al marco legal vigente que establece un trato parejo para todos los regulados.

"Esto es un elemento más para las compañías que están operando en México, a los permisionarios y a los distintos regulados, para entablar algún proceso legal.

"El marco jurídico actual no da un margen amplio de discreción para decidir a quién le da permisos, con marco jurídico actual, el permiso se tiene que otorgar. En ese sentido vamos a ver un ambiente de impugnaciones y de ahuyento a la inversión", dijo Ruiz.

El experto destacó que la intención de establecer una política energética alineada a los intereses de Pemex y CFE, también va en contra de tratados internacionales.