Ellas son las chicas del sotol, mujeres aguerridas que han sabido dejar muy claro que no importa el género y que han puesto muy en alto a Juárez con esta bebida espirituosa y célebre del desierto.

Para Ariana, Yaremi y Valerie, no hay competencia, por el contrario. Aún y que cada quien tiene su propia marca y versiones distintas de sotoles incluso con premios internacionales, son un equipo, un equipo que abrió y sigue abriendo camino en esta industria de bebidas alcohólicas, integrada todavía, mayormente por hombres.

De por sí, con una graduación de alcohol de hasta 50 grados, el sotol está caracterizado como uno de los destilados más fuertes, por lo que se considera bebida de hombres y para hombres, sin embargo las chicas del sotol le han dado la vuelta a ese estigma.

Ariana de León, fue quien comenzó la historia. Oriunda de esta ciudad fronteriza y con apenas 21 años de edad, decide entrarle al negocio de esta bebida espirituosa siendo aún una estudiante universitaria.

De la mano de su papá en todo momento, trabajó en la creación de su empresa de sotol para su proyecto final en el Tecnológico de Monterrey campus Juárez.

Lo que comenzó hace 12 años en un aula, hoy es la reconocida marca juarense productora de sotol “5 Tragos” y que amplió sus ramales a un proyecto turístico que incluye un restaurante en medio del desierto, “La Sotolera”, y una destilería, íconos ya en la zona de Samalayuca y Los Médanos, a una media hora de Juárez.

Ariana despegó su negocio incluso en su misma universidad en donde para su proyecto final y graduación, presentó las primeras botellas de su sotol y se ganó la buena calificación de sus profesores. Ahí inició todo, luego siguió una exposición de sotoles en la ciudad de Chihuahua donde afianza su relación de negocios con el maestro sotolero de Aldama, Pedro Herrera, quien hasta hoy le produce la bebida.

El sotol de la marca juarense “5 Tragos” comenzó a producirse allá en Aldama, mientras que aquí solo se envasaba y etiquetaba. Hoy parte de la destilación sigue en Aldama pero aquí ya se tiene el equipo también para destilar y se pondrá en marcha en mayo próximo.

Además en el mismo complejo de “La Sotolera” se pueden ver ya las plantas que seguirán dando vida a esta gran bebida que conquista cada vez más paladares tanto a nivel local como nacional e internacional.

Para Ariana igual que muchos emprendedores, el camino no fue fácil. Por ser mujer y además muy joven, cuenta, le fue un poco más complicado el simple hecho de entrar a la industria, sin embargo con determinación y apoyo de su padre, lo hizo y se ha ganado un lugar importante. Es la primera mujer juarense productora de sotol.

“Mi papá me acompañaba siempre, me daba apertura, de inicio no están acostumbrados (hombres), aparte por la edad pensaban que yo iba a hacer tarea, no se imaginaban que sí me atrevería a materializar las cosas. Aún me toca el “a mí no me gusta hacer negocios con mujeres” pero lo importante es no desistir y demostrarles que sí se puede”, expresa Ariana.

Y en esta parte del camino “todoterreno” que las mujeres tienen que cruzar en esta industria, para Ariana la clave es el trabajo en equipo, algo que resalta y aplica siempre con sus colegas y amigas Yaremi y Valerie a quienes conoció en esta aventura.

Del ofrecimiento puerta en puerta, “5 Tragos” se vende ahora solo a través de distribuidores: en la licorería Astros, que fue la primera que le abrió la puerta, en Superette, Distmar, restaurantes como El Chapa, Ardeo, La Carbonería, El Barrigas y por supuesto en La Sotolera.

Nace Flor del Desierto

Así como Ariana que vino a despertar la chispa del sotol en Juárez, esta bebida cautivó también a Yaremi, quien también casi a la par decidió adentrarse en este prometedor negocio que la llevó ya a recibir reconocimientos internacionales y a colocar su producto por todo el mundo.

En 2011 Yaremi Navar busca a Ariana para pedirle información sobre el sotol que ella ya producía, naciendo así la amistad entre ellas y ese equipo que hasta hoy las caracteriza. Ariana comparte sus contactos, experiencia y conocimiento con Yaremi y es así como nace el segundo sotol juarense “Flor del Desierto”, ahora disponible en seis versiones.

“Me decía que si le podía hacer sotol pero yo aún no tenía mis instalaciones, pero le dije de algunos sotoleros y así coincidimos y así conocí también a Valerie, a través de Yaremi y ahora ahí andamos haciendo ruido las tres”, cuenta Ariana entre risas.

Yaremi emprendió en el sector del sotol un año después que Ariana, cuando el movimiento del mezcal empezaba a crecer, sin embargo, dice, saliendo de Chihuahua difícilmente conocían del sotol, lo cual le llamó mucho la atención y decidió que era una oportunidad de que todo el mundo conociera esta bebida espiritual oriunda del estado de Chihuahua.

“Comencé a buscar y aquí ando. Conocí a Ariana, me puso en contacto con productores y comencé con Gerardo Ruelas, otro de los maestros sotoleros más reconocidos”, recuerda.

Dos años después, en 2013, y tras un arduo trabajo en diseño y marketing, se logra sacar la primera botella del sotol Flor del Desierto, excelente momento en el que se comenzaba a voltear a ver a nivel nacional a este gran destilado.

“Fundé la marca en 2011, dos años después, en el 2013, comenzamos a sacar la primer producción que ofrecimos en un festival de la Ciudad de México, llevábamos solo 24 botellas y nos llevamos la sorpresa de que fue un éxito, lo que nos motivó y desde ahí comenzamos’’, cuenta Yaremi.

Ante el incremento de pedidos se fue agrandando la producción y surgieron más versiones del sotol, siendo hasta el momento seis: Desierto, Veneno, Cascabel, Sierra, Carnei y Onó, con un grado de alcohol que va de los 45 a los 52 grados.

Producidos en Coyame del Sotol, Madera y Aldama pero etiquetados en esta frontera, los sotoles Flor del Desierto levantaron revuelo y más a nivel nacional e internacional, lo que llevó a la marca a cruzar fronteras.

La primera exportación de sotol Flor del Desierto se dio en 2018 a Estados Unidos y de ahí comenzaron a multiplicarse los pedidos pero ahora desde Canadá y al menos unos 12 países de Europa como Italia.

A nivel local y estatal se puede encontrar en licorerías y restaurantes.

Para Yaremi, en esta industria de las bebidas alcohólicas, un sector aún machista, el trato hacia las mujeres es diferente, sin embargo con apoyo y solidaridad, han sabido abrirse camino.

Y es que su sotol habla por sí solo, la marca orgullosamente juarense es ahora internacional, está en Estados Unidos, Canadá, Australia, Rusia, Ucrania, Italia, Reino Unido, Suiza, Francia, Holanda, Bélgica, Bulgaria, Lituania, Alemania se alista para llegar a Japón.

Además, en 2021 Sotol Flor del Desierto, ganó una medalla en el Concurso Mundial de Bruselas con sede en México, lo que sin duda habla de la calidad y le da impulso para seguir conquistando paladares alrededor del mundo.

Crece la familia con Sotol Rarámuri

En medio del apogeo del sotol tanto en el estado como interior del país, llega a esta industria el sotol Sura Rarámuri de Valerie Alcalde, quien entre risas, cuenta que cansada de trabajar como “godinez’’ para una empresa, renuncia y piensa mejor en emprender un negocio propio.

Es ahí cuando surge la idea del sotol, una bebida que ya conocía desde pequeña, pues era una de las favoritas de su papá. Entonces decide investigar sobre el tema y es así como llega con el maestro sotolero Gerardo Ruelas, quien a su vez la lleva con Yaremi y esta le presenta a Ariana.

Asesorada por él y ellas, Valerie “se enamora” más de esta bebida y emprende entonces en 2018 la producción de su sotol en manos del maestro sotolero Gerardo Ruelas.

Sotol Rarámuri llega y llega con todo, en 2019 gana medalla internacional en el Concurso Mundial de Bruselas, selección México y en 2020 y 2021 gana más medallas con sus versiones Blanco Sereque y Blanco Rawi. A la fecha suman cuatro versiones del sotol.

Para Valerie una de las claves ha sido ese apoyo de sus colegas, además de la persistencia, pues ingresar a este sector no es nada fácil, hay que lidiar con múltiples y tardíos trámites, inversiones y la selectividad del gremio que sigue siendo masculino.

“Tienes que hacerte más fuerte de lo que eres, piensan que no sabes por el simple hecho de ser mujer, te dicen que es una bebida de hombres, pero pues yo veo todo como un desafío”, señala Valerie.

“Me siendo muy orgullosa y contenta de tener amigas como ellas’’, expresa.

Además del mercado local, Sotol Rarámuri se encuentra en el interior del país y recientemente cruzó fronteras para conquistar Texas y apunta a California y Nueva York.

El sotol es considerado una bebida espirituosa, la cual obtuvo Denominación de Origen en 2002. Desde entonces a la fecha ha trascendido y se ha ganado un importante lugar en el mercado nacional e internacional.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, son al menos cinco regiones las principales productoras de sotol, Coyame, Jiménez, Valle de Zaragoza, Madera y Aldama. En el estado de Chihuahua hay más de 30 marcas de esta bebida.

