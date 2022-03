Desde frutas hasta material eléctrico, de Chihuahua a Rusia

Ciudad Juárez.- Frutas, máquinas, aparatos, material eléctrico y otros productos de origen vegetal, son algunos de los que Chihuahua exporta a Rusia.

De acuerdo con el Centro de Información Económica y Social (CIES) de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) la relación comercial Chihuahua-rusia alcanzó 626 mil 879 dólares en 2021.

De esa cifra, 30 mil 564 dólares corresponden a importaciones, es decir, apenas un 4.9 por ciento.

En tanto el 95.1 por ciento restante, 596 mil 315 dólares, corresponden a exportaciones.

La información de la SIDE basada en datos del Inegi muestra que durante el año pasado, Chihuahua envió a Rusia frutos como cítricos, melones o sandías, con un valor de 326 mil 595.36 dólares.

También se exportaron máquinas, aparatos y material eléctrico; de grabación o reproducción de sonido; también de imagen así como partes y accesorios de los mismos, que sumaron 244 mil 007.50 dólares.

Los materiales transables y demás productos de origen vegetal totalizaron 25 mil dólares, mientras que de otro tipo de artículos no especificados se enviaron 712.14 dólares.

En cuanto a importaciones, se trajeron de Rusia automóviles, tractores, velocípedos, entre otros vehículos terrestres.

Desde aquel país también se importaron máquinas, aparatos y material eléctrico.

Sobre un posible impacto en esta relación comercial entre Chihuahua y Rusia derivado del conflicto que existe con Ucrania, la SIDE se reservó el derecho de opinión, ya que destacó que toda esta información es fuente directa del Sat-inegi.

“La información la recopila el CIES de la SIDE en su base de datos, sin embargo esta información no es generada por la Secretaría, es fuente directa del Sat-inegi, por lo que no es posible que tengamos información o postura sobre si existiera riesgo o no, referente al conflicto bélico”, detalló la dependencia estatal.