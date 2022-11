Dispararán informalidad las vacaciones al doble

Un alza en la informalidad y un limitado crecimiento con impacto en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) previó José Mario Sánchez Soledad, titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ante la reciente extensión del período vacacional acordada en el Senado, donde se estableció ampliar de seis a 12 los días libres para los trabajadores en su primer año de antigüedad.

Aseveró que si bien Coparmex ha estado promoviendo a nivel nacional que se vaya dando un incremento en los sueldos y los días de vacaciones, resulta indispensable que las políticas no sean unilaterales. Puntualizó que no todas las empresas tienen la capacidad de absorber los nuevos costos y se carece de alicientes fiscales, dejando a los dueños de los negocios con un panorama operativo que estimulará los trabajos no formales.

PUBLICIDAD

“Estamos de acuerdo con los aumentos, pero debe de venir acompañado de un programa de fortalecimiento a las Pequeñas y Medianas Empresas, que son las que tienen mayor dificultad para poder absorber estos aumentos… Entonces, creo que es bueno que México esté buscando mejores condiciones de trabajo para todos, pero no se deben olvidar las políticas para ayudar a las PyMEs”, dijo.

Destacó que en términos de la actividad local, existen reuniones entre el sector empresarial para generar propuestas que dirigirán al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para mejorar programas de apoyo.

Igualmente señaló que existe descoordinación entre los tres niveles de Gobierno en tener una conciencia de apoyo para las PyMEs, que al verse desfavorecidas estarán reduciendo la capacidad de contrataciones.

“Mucha gente está optando por trabajar en la informalidad, precisamente porque no puede con los costos. No solamente son los impuestos estos, hablamos de prediales, de impuestos sobre nómina, de una serie, todo mundo está buscando subirle por todos lados. Entonces, se les olvida que las PyMEs no pueden con los condicionantes y donde debe estar el enfoque es en el apoyo a las PyMEs”, resaltó Sánchez Soledad.

Destacó que se carece de una inteligencia integral para manejar estos asuntos por parte de la autoridad, por lo que incentivó a realizar las políticas laborales con un acompañamiento para ayudar a los patrones.

La medida, que entrará en vigor a partir de 2023, expuso, debe estar bajo análisis y sus impactos también, toda vez que una elevación de la informalidad se ve traducida en menores oportunidades de expansión.

avargas@redaccion.diario.com.mx