Contratan menos por cautela

El primer año del actual Gobierno federal ha sido una de las causas por las que las expectativas de contratación en Ciudad Juárez y otras regiones del país han disminuido, de acuerdo con la encuesta de empleo de Manpower Group.

Sayra del Carmen Gallegos, gerente de desarrollo de negocios de dicha corporación, explicó que dentro de los factores que se han detectado en la disminución de los indicadores de expectativas de empleo destaca el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Sí hay contrataciones, pero los empresarios están más cautelosos, dan prioridad a cubrir las posiciones que consideran más estratégicas y dejan de lado otras ocupaciones, aunado a que se cierran muchos proyectos al concluir el año”, dijo.

La encuesta realizada muestra que en México el 12% de las empresas prevé incrementar su plantilla laboral, el 4% indicó que reduciría su número de trabajadores, el 82% aseguró no realizar cambios y sólo el 2% dijo no saber cómo cerrará el cuarto trimestre del año.

Con lo anterior, se deriva que de acuerdo con la fórmula utilizada por la compañía de recursos humanos, México cerrará el cuarto trimestre del año con un 8% en sus expectativas de empleo, cinco puntos abajo que al cierre del 2018, en ese sentido, la región norte, compuesta por Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas concluiría el 2019 por debajo de la media nacional con un 6%.

“Ha ido bajando, pero no hay que perder el enfoque de que sigue siendo una tendencia positiva, no hay números negativos, lo que indica que se prevén contrataciones al cierre del 2019”, comentó la profesionista.

Gallegos manifestó que por el momento no han detectado nerviosismo por parte de las empresas rumbo al cierre del 2019, sin embargo, explicó que se espera y la tendencia aumente al arrancar el próximo año.



